Ngày lễ đặc biệt tại Trường Đại học Y Dược TPHCM

Trong căn phòng đặc biệt tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, có nhiều người đến để gặp lại thân nhân, còn các sinh viên năm nhất được gặp những người thầy thầm lặng.

Chiều 29-1, Lễ tri ân những người hiến thi hài cho y học (lễ Macchabée) diễn ra tại Trường Đại học Y Dược TPHCM. Sau phần nghi thức, dòng người chầm chậm bước vào căn phòng của Bộ môn Giải phẫu học - nơi đang lưu trữ hàng chục thi hài.

Lễ tri ân cũng như bài học vỡ lòng về y đức với bác sĩ tương lai

Bên cạnh thi hài của ông N.T.P. (ngụ Tây Ninh) là bó hoa cúc trắng mà vợ và con gái mang đến lễ tri ân. Tháng 5-2025, ông qua đời vì bạo bệnh. Bà L.T.K.M. (vợ ông P.) nén đau thương để hoàn thành tâm nguyện của chồng: giúp đời ngay cả khi đã qua đời.

"Trước đó, hai vợ chồng tôi cùng đến Trường Đại học Y Dược TPHCM để đăng ký hiến xác. Nhiều người thân phản đối quyết định này, nhưng chúng tôi tin rằng đây là điều ý nghĩa", bà K.M. chia sẻ.

Vợ và con gái bên thi hài của ông N.T.P trong Lễ tri ân chiều 29-1

Còn bà H.T.N. (ngụ TPHCM) có mặt trong buổi lễ để gặp lại một người bạn cũ. Hơn 10 năm trước, ông đã làm đơn đăng ký hiến xác cho y học. Sau khi ông mất vì bệnh tim, Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược TPHCM đã đón nhận thi hài.

“Tôi xúc động vì sự tận hiến và lòng tốt của bạn, đến khi mất rồi vẫn muốn cống hiến cho đời", bà N. chia sẻ.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược TPHCM, trong năm 2025, nơi này tiếp nhận 1.499 người đến làm hồ sơ đăng ký hiến tặng thi hài, nâng tổng số người tình nguyện lên 37.739 người.

Lễ tri ân người hiến thi hài cho y học tại Trường Đại học Y Dược TPHCM

Cũng trong năm 2025, bộ môn tiếp nhận 35 thi hài, nâng tổng số thi hài đã tiếp nhận lên 973. Đến nay, 828 thi hài đã sử dụng cho giảng dạy và nghiên cứu. Sau khi sử dụng xong, các thi hài được hỏa táng và bàn giao cho thân nhân.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Vũ, giải phẫu học là cánh cửa đầu tiên của sinh viên y khoa, không có một phương tiện giảng dạy nào tốt hơn chính cơ thể con người.

Những thi hài hiến tặng chính là người thầy đầu tiên, người thầy thầm lặng của sinh viên y khoa. Lễ tri ân cũng như bài học vỡ lòng về y đức với bác sĩ tương lai.

Lễ tri ân người hiến thi hài cho y học tại Trường Đại học Y Dược TPHCM

“Trước nghĩa cử của những người hiến thân xác cho y học, chúng tôi cam kết sẽ đào tạo ra những thế hệ thầy thuốc với kiến thức sâu rộng, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng phục vụ người bệnh một cách vô tư và trong sáng", PGS-TS Nguyễn Hoàng Vũ nói.

Lễ Macchabée có nguồn gốc từ phương Tây, nhằm tri ân những người đã hiến xác cho y khoa. Tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, cố GS-BS Nguyễn Quang Quyền, nguyên Trưởng bộ môn Giải phẫu học, là người có công phục dựng buổi lễ đặc biệt này.

GIAO LINH