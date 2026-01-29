Trung ương Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã công bố Chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam - INSPIRE FEST 2026”

Đây là hoạt động mở đầu có ý nghĩa quan trọng, được định hướng xây dựng trở thành thương hiệu sự kiện cấp quốc gia, tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4 hàng năm, hướng tới chăm lo cho hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam.

Chương trình được định vị là nền tảng khai phóng tiềm năng con người, đặt người khuyết tật vào vị trí quan trọng của tiến trình phát triển, không chỉ là đối tượng được bảo trợ mà là chủ thể tích cực tham gia, sáng tạo và đóng góp tích cực cho xã hội. Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam 2026 hướng tới tháo gỡ các rào cản về nhận thức, môi trường tiếp cận cho đến cơ hội nghề nghiệp và sinh kế lâu dài cho người khuyết tật.

Tại sự kiện, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cũng công bố giải thưởng “The Inspirer - Người truyền cảm hứng”, nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, góp phần giúp người khuyết tật vươn lên khẳng định bản thân.

Đồng thời, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cũng dự kiến ra mắt ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những câu chuyện và kinh nghiệm quý báu chăm sóc người khuyết tật gửi về.

Trong khuôn khổ chương trình, các nhà đồng hành đã ký kết tài trợ 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ năng số, phát triển nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm bền vững.

BÍCH QUYÊN