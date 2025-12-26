HĐND TPHCM thông qua 31 nghị quyết quan trọng

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông, môi trường, văn hóa xã hội.

Ngày 26-12, sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 31 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị, pháp chế và văn hoá - xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, HĐND TPHCM đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, cả về nghị quyết quy phạm pháp luật và nghị quyết cá biệt.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Các nghị quyết được ban hành tập trung cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Trung ương, Quốc hội; đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

“Những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông, môi trường, văn hóa xã hội; đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM khai thác hiệu quả hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, mở rộng không gian phát triển, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố trong vùng và cả nước”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để thành phố tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cả vùng và đất nước. Để các nghị quyết của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM, các sở, ban, ngành và chính quyền các phường, xã, đặc khu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua.

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Đặc biệt là các nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 260 và Nghị quyết 98. Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ tiến độ, nguồn lực và kết quả đầu ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để biến cơ chế đặc thù thành kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.

Đại biểu Trần Quang Thắng nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố theo hướng đồng bộ, thống nhất sau sắp xếp; khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài chính, đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án y tế, giao thông, chỉnh trang đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Về phía HĐND TPHCM, Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; kịp thời phản ánh, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tiễn; bảo đảm các quyết sách của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiếu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cũng đề nghị UBND TPHCM, các sở, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời và dễ hiểu đối với các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác truyền thông đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết về bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026, cũng như các Nghị quyết về an sinh xã hội.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

“Việc thông tin, tuyên truyền cần làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung cốt lõi, lộ trình thực hiện và các tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần ổn định tình hình, hạn chế tâm lý lo ngại, phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện”, đồng chí Võ Văn Minh lưu ý.

Đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng Nghị quyết 260 và các nội dung vừa được thông qua chính là “đường băng” quan trọng để TPHCM tiếp tục “cất cánh”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG