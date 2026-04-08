Rà soát trụ sở dôi dư để tránh lãng phí tài sản công

Ngày 8-4, xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát toàn diện các khu đất, trụ sở dôi dư, chưa đưa vào sử dụng trên địa bàn.

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, địa phương hiện còn 9 cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công chưa được khai thác, chủ yếu là các trụ sở cũ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Qua khảo sát, lãnh đạo xã tiếp tục đánh giá hiện trạng từng vị trí, đồng thời nghiên cứu đề xuất từ đơn vị quản lý để xây dựng phương án sử dụng phù hợp.

Đoàn công tác xã Phú Giáo đi kiểm tra thực tế, rà soát toàn diện các khu đất, trụ sở dôi dư trên địa bàn

Trên cơ sở đó, xã dự kiến: Chuyển trụ sở Phòng Giáo dục cũ cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; bố trí trụ sở Kho bạc Nhà nước cũ cho Trung tâm phục vụ hành chính công; giao trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; chuyển trụ sở Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã An Bình (trước đây) cho Trạm Y tế xã.

Còn 2 trụ sở UBND xã Tam Lập và An Bình (trước đây) được định hướng giữ lại để bổ sung quỹ đất dự trữ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Riêng các cơ sở của Hạt Kiểm lâm, Phòng Y tế và Bảo hiểm xã hội sẽ đưa về cho đơn vị chuyên ngành quản lý theo quy định.

Theo ông Tô Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo, việc chủ động rà soát, xử lý các trụ sở dôi dư không chỉ nhằm phát huy hiệu quả tài sản công, tiết kiệm ngân sách mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

ĐÌNH DƯ