Phân loại rác tại nguồn phải gắn với hạ tầng đồng bộ

Hội thảo "Phân loại rác tại nguồn: Đồng bộ hạ tầng - Thực thi hiệu quả”. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, nhìn nhận người dân đã sẵn sàng phân loại rác nhưng còn thiếu phương tiện thu gom, vận chuyển riêng biệt và các điểm tập kết đạt chuẩn. Sự thiếu đồng bộ này làm giảm động lực của người dân và tạo điểm nghẽn trong quản lý rác thải đô thị.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Tuổi trẻ phát biểu tại hội thảo

“Chúng tôi tin rằng, chỉ khi hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý được đầu tư đồng bộ thì những nỗ lực phân loại rác tại nguồn (PLRTN) của từng hộ gia đình mới thực sự mang lại ý nghĩa và tạo ra giá trị bền vững cho môi trường”, ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Đại diện Ban cố vấn PRO Việt Nam, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Thanh Giang, đại diện Ban cố vấn PRO Việt Nam, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam đánh giá, PLRTN chưa được triển khai và đồng bộ hóa hiệu quả tại các địa phương, trong khi các quy định liên quan đã có hiệu lực và người dân ngày càng sẵn sàng tham gia. Để việc PLRTN thực sự phát huy hiệu quả, cần có một hệ thống phía sau được tổ chức đồng bộ từ hạ tầng và phương tiện thu gom đến năng lực tiếp nhận và tái chế.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu kết luận tại buổi hội thảo

Tại hội thảo, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhấn mạnh PLRTN không thể tách rời với công tác đầu tư hạ tầng nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Để phân loại rác được thành công cần có sự phân cấp, trao quyền cho địa phương thực hiện và tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực từ việc phân loại rác.

THANH HIỀN