TPHCM khởi công 8 trạm trung chuyển rác trong năm 2026

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Trạm trung chuyển rác tại hẻm 413 Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung; cập nhật các Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh lưu ý, việc đề xuất bổ sung quy hoạch cần nghiên cứu, tính toán có định hướng căn cơ, ổn định lâu dài; đảm bảo phù hợp phạm vi, khoảng cách, mật độ dân số và đáp ứng nhu cầu xử lý lượng rác thải phát sinh trong tương lai.

Trong quá trình đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển, giao Sở NN-MT chủ trì nghiên cứu, áp dụng các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến; đảm bảo đầy đủ các yếu tố về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Đối với 8 trạm trung chuyển dự kiến khởi công trong năm 2026, đồng chí Bùi Minh Thạnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở NN-MT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ khởi công trong năm 2026. Sở Tài chính ưu tiên cân đối, bố trí vốn đảm bảo lộ trình triển khai thực hiện 8 dự án trên.

Đối với 15 dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2027, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư theo quy định; phấn đấu trong Quý 1 năm 2027, khởi công 5 đến 7 dự án trạm trung chuyển.

THANH HIỀN