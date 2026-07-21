TPHCM khuyến khích sản xuất vật liệu xây dựng giảm phát thải khí nhà kính

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn TPHCM, tập trung vào các giải pháp chống ngập, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý rừng bền vững và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức, năng lực để cùng chung sức ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng.

Trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị, TPHCM sẽ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các khu quy hoạch xây dựng mới, xây dựng mô hình đô thị thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu, chống ngập và nâng cấp hệ thống thoát nước.

Thành phố cũng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng đầu tư cải tiến công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Thả cá trên lòng hồ Dầu Tiếng (TPHCM), nhằm tái tạo môi trường sinh thái. Ảnh: ĐOÀN NGUYÊN

Sở NN-MT được giao chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và định kỳ báo cáo UBND TPHCM về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; tham gia góp ý; kiểm tra, giám sát phương án triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc kế hoạch hành động.

Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được phân công theo ngành, lĩnh vực, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; vận động, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng hỗ trợ.

Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TP danh mục các dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách thành phố, trong đó có các dự án thuộc lĩnh vực môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu theo quy định.

Một vùng ngư trường tại xã đảo Thạnh An (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

UBND thành phố yêu cầu huy động tối đa nguồn nhân lực, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

ĐỨC TRUNG