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Môi trường

Một khu du lịch ở Mũi Né bị phạt 270 triệu đồng vì xả thải không đạt chuẩn

SGGPO

Chủ đầu tư khu du lịch Apec Mandala Wyndham Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) bị xử phạt 270 triệu đồng do xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường. 

Khu du lịch Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Ảnh: TIẾN THẮNG
Khu du lịch Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 4-8, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, chủ đầu tư khu du lịch Apec Mandala Wyndham Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), do xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Mẫu nước thải của khu du lịch có thông số Amoni vượt 1,81 lần giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT), với lưu lượng xả thải khoảng 250m³/ngày đêm. Với vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 270 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường; đồng thời chi trả chi phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải. Thời hạn hoàn thành việc khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cũng đã gửi quyết định xử phạt đến UBND phường Mũi Né để phối hợp theo dõi, kiểm tra quá trình khắc phục.

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TIẾN THẮNG

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Lâm Đồng Apec Mandala Wyndham Mũi Né Xả thải Vi phạm Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam xử phạt

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