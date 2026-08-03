Thanh Hóa: Tìm nguyên nhân hiện tượng nước đổi màu, có mùi hôi tanh

Chiều 3-8, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cùng ngày, cơ quan quan trắc thuộc Sở NN-MT tỉnh lấy mẫu tại các vị trí phát sinh hiện tượng nước đổi màu, có mùi hôi tanh để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Dự kiến, khoảng 5 đến 7 ngày sẽ có kết quả.

Video: Khu vực nước xuất hiện đổi màu, có mùi hôi tanh

Theo UBND xã Thạch Quảng, khoảng 6 giờ ngày 2-8, địa phương nhận phản ánh về dòng nước màu nâu xám, có mùi hôi tanh từ suối Xú (khu vực đồi Rồm, thôn Lâm Sơn) chảy ra sông Ngang. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo kiểm tra hiện trường, báo cáo Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa phối hợp quan trắc, lấy mẫu, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng.

Thời điểm cơ quan chức năng địa phương lấy mẫu nước vào ngày 2-8

Khu vực nước xuất hiện đổi màu, có mùi hôi tanh

Theo kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu của UBND xã Thạch Quảng, tại khu vực kiểm tra có một dòng nước từ suối Xú, khu vực đồi Rồm phía Nam sông Ngang, hợp lưu với nước sông Ngang.

Tại thời điểm kiểm tra, nước từ thượng nguồn sông Ngang chảy về tương đối trong, có màu hơi nâu đục, đặc trưng của nước mưa, không phát hiện mùi bất thường. Riêng dòng nước từ suối Xú có màu nâu xám, mùi hôi tanh; khu vực này cách hai doanh nghiệp khoảng 2-3,2km và cách khu dân cư thôn Lâm Sơn khoảng 0,3km.

Ở khu vực hợp lưu, nước hạ lưu sông Ngang có màu nâu xám, mùi hôi tanh do tiếp nhận dòng nước từ suối Xú, phạm vi ảnh hưởng khoảng 5km đến khu vực cầu sông Ngang. Kiểm tra ban đầu chưa đủ cơ sở xác định nguồn phát sinh, nguyên nhân và mức độ ô nhiễm; cần lấy mẫu, phân tích môi trường và rà soát các nguồn thải liên quan.

Khu vực nước xuất hiện đổi màu, có mùi hôi tanh

Theo UBND xã Thạch Quảng, hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, có mùi hôi tanh là dấu hiệu bất thường, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất, chăn nuôi và đời sống người dân nếu không được kịp thời xác minh, xử lý.

Do không đủ trang thiết bị và năng lực phân tích chuyên ngành, UBND xã Thạch Quảng đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương lấy mẫu nước tại suối Xú, sông Ngang và các nguồn thải liên quan để xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và xử lý theo quy định.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, UBND xã Thạch Quảng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, thôn Lâm Sơn theo dõi diễn biến, kịp thời ghi nhận thông tin và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

DƯƠNG QUANG - THANH TUẤN