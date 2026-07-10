JBL Live 780NC và JBL Live 680NC có mức giá hấp dẫn

Thương hiệu âm thanh JBL giới thiệu tại thị trường Việt Nam bộ đôi tai nghe không dây thế hệ mới, JBL Live 780NC và JBL Live 680NC.

JBL Live 680NC với thời lượng pin lên đến 80 giờ

Với thiết kế hiện đại, thời lượng pin "khủng" cùng những đột phá trong công nghệ chống ồn và cá nhân hóa, dòng Live Series mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp xuyên suốt ngày dài cho người dùng năng động.

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên bộ đôi này chính là True Adaptive Noise Cancelling 2.0, cho phép loại bỏ tiếng ồn môi trường theo thời gian thực. Nhờ bộ xử lý được nâng cấp, thiết bị giúp người dùng tập trung tối đa vào công việc hay giải trí mà không bị làm phiền.

Trong khi JBL Live 780NC sở hữu hệ thống 6 microphone hỗ trợ chống ồn, thì mẫu Live 680NC được trang bị 4 microphone, tối ưu hóa hiệu quả nghe trong mọi tình huống.

JBL Live 680NC có giá 3.290.000 đồng

Về chất âm, cả hai đều được trang bị driver dynamic 40mm cùng màng loa compound diaphragm, tái hiện dải âm JBL Signature Sound mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Đặc biệt, công nghệ JBL Spatial Sound 3.0 mở rộng không gian âm thanh đa chiều, mang đến cảm giác chân thực như đang ở trong rạp phim hay buổi hòa nhạc.

JBL chú trọng tính riêng bản khi tích hợp tính năng Personi-Fi 3.0, cho phép tùy chỉnh âm thanh dựa trên đặc điểm thính giác riêng biệt của từng người dùng. Thông qua ứng dụng JBL Headphones, người dùng có thể can thiệp sâu vào EQ và các nút điều khiển.

Chất lượng đàm thoại cũng được nâng tầm nhờ 2 microphone beamforming kết hợp thuật toán khử nhiễu AI. Các tính năng hỗ trợ như Call Equalizer và Sound Level Optimizer giúp giọng nói luôn rõ ràng, tự nhiên ngay cả trong môi trường ồn ào hay khi họp trực tuyến.

JBL Live 780NC có giá bán 4.390.000 đồng

Thế hệ Live Series 2026 ghi điểm với kiểu dáng mỏng nhẹ hơn, phần bản lề kim loại chắc chắn cùng đệm tai mềm mại, tạo sự thoải mái khi sử dụng lâu. Sản phẩm có khả năng gập gọn linh hoạt cùng bảng màu đa dạng gồm 7 sắc thái cá tính như Đen, Trắng, Xanh dương, Xanh lá, Tím, Cam và Beige.

Về năng lượng, bộ đôi này xác lập tiêu chuẩn mới với thời lượng pin lên đến 80 giờ (khi tắt ANC) và 50 giờ (khi bật ANC). Công nghệ Speed Charge cho phép sạc nhanh 5 phút để có thêm 4 giờ sử dụng, giúp duy trì mạch cảm xúc âm nhạc liên tục. Ngoài ra, tính năng tương thích với JBL Smart Tx hỗ trợ kết nối thuận tiện với hệ thống giải trí trên máy bay.

Bộ đôi sản phẩm này đang được phân phối bởi Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.), thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng ủy quyền chính thức trên toàn quốc.

KIM THANH