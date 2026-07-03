Tại TPHCM, thương hiệu điện thoại OPPO đã ra mắt thế hệ Reno16 Series 5G, bao gồm ba phiên bản: Reno16 Pro 5G, Reno16 5G và Reno16 F 5G.

OPPO Reno16 Series 5G đã ra mắt tại TPHCM

Với thông điệp “Sống động mọi chuyển động”, dòng sản phẩm mới này không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn được định vị như một “Chuyên gia săn ảnh thời thượng”, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành lý tưởng để giới trẻ Việt Nam tự tin khẳng định chất riêng.

Thiết kế "Hành tinh 3D" độc bản dành cho Gen Z

Reno16 Series 5G đánh dấu một bước đi táo bạo trong ngôn ngữ thiết kế khi lấy cảm hứng từ những "hành tinh nhỏ" đa diện.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là công nghệ HoloVerse 3D, được cấu tạo từ hàng triệu vi thấu kính, giúp mặt lưng máy biến hóa như một dải ngân hà thu nhỏ với các khối hình nổi sống động thay đổi theo từng góc nhìn.

OPPO còn chú trọng đến trải nghiệm cầm nắm thông qua thiết kế điêu khắc lạnh nguyên khối, tạo sự liền mạch hoàn toàn giữa mặt lưng và cụm camera. Điều này không chỉ mang lại cảm giác chắc chắn mà còn giúp thiết bị chống bám bụi hiệu quả.

Về màu sắc, bên cạnh sắc Trắng và Đen lịch lãm, hãng còn mang đến tùy chọn Tím Nhạt với họa tiết đuôi kỳ lân sành điệu, đánh trúng tâm lý yêu thích sự phá cách của người dùng trẻ.

Trải nghiệm thị giác trên Reno16 Series cũng được nâng tầm với màn hình LTPS AMOLED 144Hz siêu mượt mà. Đặc biệt, hai phiên bản Reno16 và Reno16 Pro sở hữu độ sáng kỷ lục lên tới 3.600 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới nắng gắt, kết hợp cùng công nghệ bảo vệ mắt PWM 3840Hz để người dùng yên tâm sáng tạo trong thời gian dài.

"Chuyên gia săn ảnh" với những tính năng AI đột phá

Hướng trực tiếp đến đối tượng là những người trẻ yêu thích sáng tạo nội dung, hệ thống camera của Reno16 Series 5G được trang bị những thông số và tính năng chưa từng có trong phân khúc. Đáng chú ý nhất là phiên bản Pro với cảm biến chính lên đến 200MP, cho phép tự do cắt và tái bố cục khung hình mà vẫn giữ trọn chi tiết.

Cả ba model đều sở hữu Camera Chân dung Tele 50MP (tiêu cự 85mm) – vốn được coi là “tiêu cự vàng” để tạo ra những bức ảnh xóa phông có chiều sâu chuẩn máy ảnh chuyên nghiệp.

Không chỉ mạnh về phần cứng, OPPO còn thấu hiểu xu hướng hoài niệm của giới trẻ qua tính năng POP Cam.

Với 9 bộ lọc màu mang phong cách máy quay kỹ thuật số Y2K hay phim chụp lấy liền, Gen Z có thể dễ dàng sở hữu những khung hình mang màu sắc retro chỉ bằng một chạm mà không cần qua các ứng dụng bên thứ ba.

Khả năng hậu kỳ cũng trở nên trực quan hơn bao giờ hết nhờ các công cụ AI.

Tính năng ghép ảnh sáng tạo AI (AI Remix Collage) cho phép tự động tách nền để tạo nhãn dán động từ video ngắn, trong khi AI Popout 2.0 giúp chủ thể “bước ra” khỏi khung hình theo mọi hướng, tạo nên những tác phẩm 3D sống động.

Hệ sinh thái AI thông minh và hiệu năng bền bỉ

Lần đầu tiên trên dòng Reno, OPPO trang bị phím bấm vật lý AI Snap Key, mở ra lối tắt truy cập nhanh vào Không gian tinh thần (AI Mind Space).

Đây là nơi lưu trữ và quản lý dữ liệu cá nhân thông minh, nổi bật với tính năng Quản lý hóa đơn AI tự động phân loại chi tiêu và Dịch menu AI – một công cụ đắc lực cho người trẻ khi đi du lịch nước ngoài có thể hiểu rõ thực đơn địa phương qua hình ảnh minh họa.

Để duy trì trải nghiệm không gián đoạn, Reno16 Series sở hữu dung lượng pin cực khủng, từ 6.700mAh đến 7.000mAh, đi kèm công nghệ Siêu sạc nhanh SUPERVOOC 80W.

Hiệu năng của máy được đảm bảo bởi các vi xử lý mạnh mẽ như Dimensity 8550 Super và Snapdragon 7 Gen 4, kết hợp cùng công nghệ AI LinkBoost 4.0 giúp duy trì tín hiệu mạng ổn định ngay cả trong môi trường sóng yếu hoặc nơi đông người.

Món phụ kiện công nghệ "độc lạ" - OPPO Bubble

Để hoàn thiện hệ sinh thái dành cho giới trẻ, OPPO giới thiệu món phụ kiện nam châm độc đáo mang tên OPPO Bubble.

Với trọng lượng siêu nhẹ 35g, thiết bị này hít chặt vào mặt lưng điện thoại và sở hữu màn hình AMOLED riêng biệt đóng vai trò như một màn hình phụ. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng căn chỉnh khung hình khi tự chụp selfie bằng camera sau hoặc điều khiển chụp ảnh từ xa ở khoảng cách lên đến 10m.

Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ nhiếp ảnh mà còn là một món phụ kiện thời trang, cho phép tùy biến giao diện hiển thị theo sở thích cá nhân.

Với sự hội tụ của thiết kế phá cách, hệ thống camera chuyên nghiệp và các tính năng AI thực tiễn, Reno16 Series 5G khẳng định cam kết của OPPO trong việc đồng hành và truyền cảm hứng để người dùng trẻ Việt Nam tự tin ghi lại mọi khoảnh khắc theo cách riêng của mình.

KIM THANH