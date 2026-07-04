Enco Air5s và Enco Air5 với công nghệ chống ồn tiên tiến

OPPO Enco Air5s được trang bị hệ thống khử tạp âm chủ động (ANC)

Đột phá lớn nhất trong dải sản phẩm lần này chính là OPPO Enco Air5s – mẫu tai nghe thiết kế dạng nửa trong tai (half-in-ear) đầu tiên của hãng được trang bị Hệ thống khử tạp âm chủ động (ANC). Đây là một bước đi táo bạo của OPPO nhằm giải quyết bài toán khó: làm sao để người dùng vừa có cảm giác đeo nhẹ nhàng như không, vừa có thể tận hưởng không gian âm thanh tách biệt với thế giới bên ngoài.

Để hiện thực hóa điều đó, OPPO đã tích hợp công nghệ chống ồn tùy chỉnh thông minh. Hệ thống này liên tục phân tích độ vừa vặn khi đeo, hình dạng ống tai và tiếng ồn môi trường với tần số lấy mẫu lên tới 800kHz để phản hồi tức thì.

Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 3,9g mỗi bên cùng lớp hoàn thiện Excimer mịn màng, Enco Air5s mang lại cảm giác đeo dễ chịu suốt ngày dài mà vẫn duy trì được không gian nghe tập trung, giảm thiểu hiệu quả tiếng trò chuyện hay tạp âm đô thị.

Về hiệu năng âm thanh, sản phẩm sở hữu màng loa công suất lớn 12mm kết hợp cuộn dây đồng phủ nhôm (CCAW), giúp tái tạo dải âm cao trong trẻo và âm trầm mạnh mẽ. Người dùng còn có thể cá nhân hóa trải nghiệm thông qua tính năng tăng cường âm thanh thích ứng và EQ tùy chỉnh 10 băng tần. Đặc biệt, tính năng dịch thuật AI hỗ trợ phiên dịch song song trực tiếp trên tai nghe là một trợ thủ đắc lực cho những người thường xuyên giao tiếp quốc tế.

Nếu Enco Air5s tập trung vào sự thoải mái, thì OPPO Enco Air5 lại là lời khẳng định về sức mạnh công nghệ. Thiết bị với khả năng khử ồn chủ động lên đến 52dB trên dải tần siêu rộng 5.000Hz. Hệ thống ba micro AI kết hợp cùng công nghệ khử tiếng ồn thời gian thực giúp người dùng duy trì chất lượng cuộc gọi rõ ràng ngay cả trong điều kiện gió thổi mạnh lên tới 20km/giờ.

Chất âm của Enco Air5 cũng được nâng tầm với màng loa 12mm thế hệ mới và công nghệ âm thanh đa chiều, tạo nên không gian âm nhạc rộng mở, sống động và giàu năng lượng. Tai nghe vẫn giữ được trọng lượng lý tưởng 4,3g mỗi bên và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP55, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hoạt động thể thao hay di chuyển dưới trời mưa nhẹ.

Một trong những điểm cộng lớn nhất của dòng Enco Air5 Series chính là thời lượng pin "khủng", cho phép phát nhạc liên tục lên đến 54 giờ, trong khi người anh em Enco Air5s cũng đạt mức 48 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Cả hai đều đạt chứng nhận của TÜV Rheinland về độ bền pin, cam kết duy trì trên 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài cho người tiêu dùng.

Khả năng kết nối cũng là điểm sáng khi bộ đôi này hỗ trợ Bluetooth và có thể kết nối đồng thời hai thiết bị trên các nền tảng Android, iOS và Windows. Các thao tác vuốt để điều chỉnh âm lượng, kích hoạt trợ lý giọng nói hay ứng dụng Spotify đều được thực hiện mượt mà thông qua các cử chỉ tùy chỉnh...

Với sự xuất hiện của Enco Air5 và Enco Air5s, OPPO không chỉ mang đến những lựa chọn âm thanh chất lượng cao mà còn góp phần định hình lại chuẩn mực của tai nghe thông minh: mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, tĩnh lặng nhưng vô cùng sống động. Đây chắc chắn sẽ là những phụ kiện công nghệ "đáng gờm" trên thị trường trong thời gian tới.

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