Vì sao Smartphone giá hàng trăm triệu đồng vẫn thu hút khách?

Phân khúc smartphone siêu sang đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ khi không còn thuần túy cạnh tranh bằng vật liệu quý hiếm mà bắt đầu cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật.

Vertu Alphafold nhận được sự quan tâm của giới doanh nhân, lãnh đạo

Tâm điểm của thị trường điện thoại siêu sang hiện nay là Alphafold, dòng smartphone màn hình gập mới nhất của Vertu. Thiết bị này vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với khung viền titanium kết hợp sợi carbon, đi kèm các phiên bản hoàn thiện từ da bê Ý hoặc da cá sấu thượng hạng.

Thiết kế gập hiện đại cùng AI Hermes Agent trên Alphafold mang đến trải nghiệm tối ưu và cá nhân hóa

Điểm khác biệt của Alphafold nằm ở hệ thống AI Hermes Agent. Đây là trợ lý ảo chuyên sâu có khả năng ghi nhớ thói quen sử dụng, hỗ trợ doanh nhân sắp xếp lịch trình và tự động hóa các tác vụ phức tạp. Bên cạnh đó, máy được trang bị cơ chế bảo mật đa tầng với mã hóa cấp độ phần cứng và không gian dữ liệu tách biệt giữa công việc và đời sống cá nhân, đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhóm khách hàng thường xuyên xử lý thông tin nhạy cảm.

Giá trị của một chiếc Vertu không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở hệ sinh thái dịch vụ độc quyền. Chủ sở hữu các dòng máy Vertu đều được hưởng đặc quyền VIP Concierge toàn cầu hoạt động 24/7, hỗ trợ từ việc sắp xếp di chuyển đến kết nối các dịch vụ đối tác cao cấp.

Khác với smartphone phổ thông vốn cạnh tranh bằng cấu hình, camera hay doanh số bán ra, phân khúc smartphone siêu sang đề cao giá trị thẩm mỹ, chế tác thủ công và tính khan hiếm. Như Signature V 4G, điện thoại phím bấm huyền thoại, biểu tượng của sự sang trọng vĩnh cửu. Metavertu 2 Max & Agent Q là những mẫu smartphone hiện đại với hiệu năng mạnh mẽ.

Alphafold tích hợp hệ thống bảo mật đa tầng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới doanh nhân

Còn Iron Flip & Quantum Flip là sản phẩm kết hợp giữa phong cách nắp gập cổ điển và công nghệ màn hình tiên tiến. Với Alphafold, đây là smartphone màn hình gập cao cấp nhất hiện nay.

Theo ghi nhận từ Vertu Việt Nam, ngay từ giai đoạn đặt trước, dòng Alphafold đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, chủ yếu là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư. “Nhóm khách hàng này thường ưu tiên những sản phẩm mang lại trải nghiệm toàn diện, từ chất lượng chế tác, công nghệ, khả năng bảo mật đến hệ sinh thái dịch vụ được cá nhân hóa”, đại diện Vertu Việt Nam cho hay.

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