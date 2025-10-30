Saigon Co.op mở thêm siêu thị tại khu Đông TPHCM

Ngày 4-11 tới, hệ thống Saigon Co.op sẽ chính thức khai trương siêu thị Co.opmart Thống Nhất tại tầng 1-2, Khối A1, khu căn hộ Bcons City Mall (đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TPHCM). Đây là điểm bán mới nhất trong chuỗi hơn 800 siêu thị và cửa hàng của Saigon Co.op trên toàn quốc.

Co.opmart Thống Nhất được đầu tư theo mô hình siêu thị hiện đại, thân thiện, trưng bày đa dạng hàng hóa thiết yếu, kết hợp khu ẩm thực, khu dịch vụ và các tiện ích công nghệ giúp người tiêu dùng mua sắm nhanh, thuận tiện hơn. Nhân dịp khai trương siêu thị sẽ triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn như: đồng giá 5.000-10.000 đồng cho loạt sản phẩm, “mua 2 tính tiền 1”, tặng voucher đến 40.000 đồng khi mua sắm online, cùng chương trình rút thăm trúng thưởng với các phần quà lớn như xe máy điện VinFast, TV LG, nồi chiên không dầu, phiếu mua hàng…

Trước đó, Saigon Co.op cũng đã khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại TP Hải Phòng. Đây là mô hình đại siêu thị thế hệ mới, khẳng định chiến lược mở rộng chuỗi bán lẻ phủ khắp vùng kinh tế trọng điểm, mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và gắn kết cộng đồng.

PHƯƠNG ANH