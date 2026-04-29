Saigontourist Group đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Sáng 29-4, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group tổ chức chương trình “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước”, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đối tác trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cho biết, trong 50 năm qua, Saigontourist Group ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng như phục vụ khách quốc tế từ năm 1979, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, mở rộng liên doanh, phát triển hệ thống khách sạn – khu nghỉ dưỡng trên cả nước, bao gồm cả vùng biên giới, hải đảo. Đáng chú ý, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực nhiều năm liền được vinh danh là lễ hội ẩm thực đặc sắc hàng đầu thế giới và châu Á.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Saigontourist Group. Ảnh: HỮU HẠNH

Năm 2025, doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu đạt 16.935 tỷ đồng, tăng 11,2%; lợi nhuận trước thuế 4.353 tỷ đồng, tăng 16%; nộp ngân sách 3.458 tỷ đồng, tăng 14,5%. Tổng lượng khách phục vụ hơn 2 triệu lượt, tăng 13% so với năm trước.

Saigontourist Group đặt mục tiêu đến năm 2035 theo hướng chuyển đổi toàn diện, phát triển bền vững. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy tăng trưởng xanh, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường liên kết trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: HỮU HẠNH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, Saigontourist Group đã khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, nòng cốt trong phát triển du lịch thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Doanh nghiệp đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Trong giai đoạn mới, lãnh đạo TPHCM đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm chất lượng cao gắn với không gian đô thị và liên kết vùng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế - xã hội.

THI HỒNG