Samsung khẳng định những cải tiến chăm sóc sức khoẻ tại World Sleep 2025

Công ty Điện tử Samsung tham gia Hội nghị Giấc ngủ Thế giới – World Sleep 2025, cùng các chuyên gia và lãnh đạo ngành tại diễn đàn quốc tế được tổ chức hai năm một lần nhằm thúc đẩy sức khỏe giấc ngủ toàn cầu.

Gian hàng Samsung tại hội nghị

Nghiên cứu người tiêu dùng do Samsung thực hiện tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương (SEAO) đã hé lộ nhiều thách thức đáng chú ý liên quan đến giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. Kết quả cho thấy người trưởng thành tại SEAO chỉ ngủ trung bình khoảng 6 giờ 50 phút mỗi đêm, thấp hơn mức khuyến nghị là 9 giờ mỗi đêm.

Phân tích chuyên sâu hơn từ nghiên cứu cho thấy, 28% người tham gia khảo sát “không thể ngừng suy nghĩ” là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của họ. Khảo sát cũng cho thấy mức độ căng thẳng gia tăng rõ rệt ở nhóm người trưởng thành trong độ tuổi 36–45, đặc biệt là phụ nữ…

Những phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu nâng cao nhận thức cũng như có các giải pháp thiết thực, dễ tiếp cận cho sức khỏe và giấc ngủ; ngoài ra nó còn củng cố tầm quan trọng của những nỗ lực mà Samsung đã thực hiện nhằm phát triển các sản phẩm và tính năng cung cấp thông tin chi tiết về giấc ngủ, sự căng thẳng và hoạt động thể chất để quản lý sức khỏe được cá nhân hóa hơn và tốt hơn.

Một trong những đổi mới nổi bật nhất của Samsung trong hành trình cá nhân hóa trải nghiệm sức khỏe là dòng Galaxy Watch8 series. Dòng sản phẩm này mang đến một loạt tính năng tiên tiến được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi và huấn luyện giấc ngủ cho người dùng.

Với tính năng Bedtime Guidance – Hướng dẫn trước khi đi ngủ, giúp đưa ra các đề xuất thời gian nghỉ ngơi lý tưởng dựa trên nhịp sinh học của người dùng, được xây dựng dựa trên Mô hình hai quá trình điều hòa giấc ngủ – một mô hình khoa học đã được công nhận, mô tả sự tương tác giữa nhu cầu ngủ nội tại và nhịp sinh học.

Bên cạnh việc hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen ngủ lành mạnh hơn, dòng Galaxy Watch8 còn được tích hợp tính năng Phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ – Sleep Apnea. Tính năng này giúp người dùng từ 22 tuổi trở lên chưa từng được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ có thể phát hiện các dấu hiệu của chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ từ trung bình đến nghiêm trọng (OSA) trong hai đêm liên tiếp, vốn là một tình trạng phổ biến, mãn tính và thường không được chẩn đoán hay điều trị.

Ngoài ra, dòng Galaxy Watch8 series còn tích hợp tính năng theo dõi áp lực lên hệ thống mạch máu (Vascular Load) trong khi ngủ. Chỉ số này thường giảm xuống một cách tự nhiên trong lúc ngủ, nhưng những biến động bất thường có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch…

Những tính năng chăm sóc sức khỏe này thể hiện cam kết rộng lớn hơn của Samsung trong hành trình biến dữ liệu sức khỏe rời rạc thành những thông tin hữu ích và mang tính cá nhân hóa, và dễ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

BÌNH LÂM