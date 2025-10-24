Săn lịch chiếu miễn phí xem hai phim Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Khán giả yêu điện ảnh Việt sắp có cơ hội nhận vé miễn phí xem hai tác phẩm nổi bật “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra từ 26-10 đến 4-11 tại Nhà triển lãm Kim Quy, Đông Anh, Hà Nội.

Hai bộ phim sẽ được chiếu hàng ngày tại phân khu 12 ngành công nghiệp văn hóa - Hall 6, trong không gian hiện đại rộng 150m², sức chứa 100 ghế, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn. Mưa đỏ có ba suất chiếu lúc 9 giờ, 13 giờ 45 phút và 18 giờ 30 phút, còn Tử chiến trên không được trình chiếu vào 11 giờ 30 phút và 16 giờ 15 phút hàng ngày trong suốt thời gian hội chợ.

Khán giả có thể nhận vé trực tiếp tại khu vực quầy vé và Drink & Food hoặc đặt vé online qua hệ thống đăng ký chính thức của Hội chợ. Mỗi người được nhận tối đa hai vé/lượt đăng ký.

Lịch chiếu miễn phí tại hội chợ

Theo Ban tổ chức, hoạt động chiếu phim miễn phí không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức điện ảnh Việt trong không gian chuẩn quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, lòng dũng cảm và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam qua hai tác phẩm tiêu biểu.

Ngoài khu vực chiếu phim, phân khu Điện ảnh còn có gian trưng bày sản phẩm sáng tạo, khu check-in, ẩm thực, và workshop làm hoạt hình 3D, hứa hẹn trở thành điểm nhấn độc đáo, thu hút đông đảo công chúng trong chuỗi hoạt động sôi động của Hội chợ Mùa Thu 2025.

Mang tầm vóc của một sự kiện quốc gia, hội chợ nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động của hội chợ là không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa - Tinh hoa văn hóa Việt Nam”. Với không gian mang tính biểu tượng cao, không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa là nơi vừa khởi động, vừa hiện thực hóa các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, làm động lực thúc đẩy phát triển đất nước và củng cố nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Tận dụng tối đa lợi thế về hạ tầng hiện đại và không gian rộng lớn để tạo ra một quần thể trải nghiệm đồng bộ và hấp dẫn, không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa lan tỏa giá trị của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Đây là dịp để các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà đầu tư và công chúng gặp gỡ trực tiếp, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi cơ hội hợp tác, minh chứng cho sức sống và tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

MAI AN