Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cho biết, lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra vào tối 25-10, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng...

Theo NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, công tác tổ chức lễ khai mạc đang được gấp rút hoàn thiện với yêu cầu cao về tính nghệ thuật, âm thanh và ánh sáng. “Chúng tôi liên tục điều chỉnh, cập nhật để chương trình được chỉn chu, chất lượng và hiệu quả nhất. Nhiều ca sĩ đã hủy lịch diễn cá nhân để tham gia phục vụ lễ khai mạc và bế mạc hội chợ, thể hiện tinh thần cống hiến đáng trân trọng”, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ.

Dự kiến, chương trình có thời lượng 75 phút tại sân khấu chính trong nhà triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) và được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, phát biểu

Chương trình sẽ có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Theo kịch bản, chương trình nghệ thuật mở màn kéo dài khoảng 20 phút, tái hiện những không gian văn hóa đặc trưng của mùa thu thông qua các ca khúc quen thuộc, gắn liền với hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng mà còn là dịp tôn vinh văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian mùa thu đậm đà cảm xúc và giàu ý nghĩa.

