Hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia Hội chợ mùa thu 2025

Hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tham gia Hội chợ mùa thu 2025, diễn ra từ ngày 26-10 đến 4-11 tại Hà Nội, với hàng loạt chương trình khuyến mại lên tới 100%, mở ra “mùa vàng mua sắm” lớn nhất trong năm.

Tại buổi họp báo chiều 14-10, Bộ Công thương cho biết Hội chợ mùa thu 2025 là sự kiện thương mại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ khoảng 3.000 gian hàng trên tổng diện tích hơn 13ha tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Sự kiện hướng tới mục tiêu kết nối sản xuất - tiêu dùng, quảng bá thương hiệu Việt và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại.

Điểm nhấn nổi bật của hội chợ là chương trình khuyến mại quy mô toàn quốc, với mức ưu đãi có thể lên tới 100%. Các doanh nghiệp được phép áp dụng nhiều hình thức giảm giá, tặng quà, phát hành phiếu mua hàng, voucher điện tử, mang lại cơ hội mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong, sẽ có 50 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch tham gia hội chợ này và họ sẽ mang đến nhiều sản phẩm combo du lịch ưu đãi đặc biệt.

Họp báo giới thiệu về Hội chợ mùa thu năm 2025. Ảnh: NAM NGUYỄN

Ban tổ chức cho biết, trong thời gian diễn ra sự kiện, khách tham quan có thể tham gia chuỗi hoạt động giải trí, trình diễn nghệ thuật, lễ hội ẩm thực “Thu mỹ vị”, cùng hơn 30 chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương... Các lực lượng chức năng sẽ được tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và quyền lợi người mua.

Hội chợ năm nay được thiết kế thành 5 phân khu chủ đề gắn với bản sắc văn hóa Việt: “Thu thịnh vượng”, “Tinh hoa văn hóa Việt”, “Tinh hoa Thu Hà Nội”, “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu” và “Thu gia đình”. Mỗi không gian là một “bức tranh thu” thu nhỏ, kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, trình diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa.

Hội chợ quy tụ hơn 2500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế với nhiều ưu đãi mua sắm

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 14-10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: “Hội chợ mùa thu 2025 được xem là "siêu hội chợ 6 nhất" gồm: Quy mô lớn nhất; Không gian hiện đại nhất; Sản phẩm phong phú nhất; Chất lượng cao nhất; Hoạt động hấp dẫn nhất; Ưu đãi tốt nhất. Đây sẽ là điểm nhấn của thị trường tiêu dùng Việt Nam cuối năm nay”.

Với quy mô và sức lan tỏa rộng, Hội chợ mùa thu 2025 được kỳ vọng không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho hoạt động thương mại, mà còn trở thành sự kiện thường niên góp phần kích cầu tiêu dùng và quảng bá hình ảnh hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Tin liên quan Tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 từ 20-10 đến 5-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

MAI AN