Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra công tác tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025

Chiều 19-10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức.

Sau khi kiểm tra hiện trường thi công và Trung tâm Báo chí, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nỗ lực của các đơn vị, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục “làm ngày, làm đêm” để bảo đảm tiến độ, chất lượng cho lễ khai mạc vào ngày 25-10.

NAM_5723.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra công tác tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025

Theo báo cáo của Bộ Công thương, đến nay, các gian hàng cơ bản được dựng khung, doanh nghiệp đã đăng ký phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày hơn 130.000m². Hội chợ quy tụ khoảng 3.000 gian hàng của hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các ngành hàng đa dạng từ công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, nông sản, thực phẩm đến công nghiệp văn hóa và khoa học - công nghệ.

NAM_5377.jpg

Bộ Công thương cũng cho biết, trong khuôn khổ hội chợ sẽ có 10 hội thảo chuyên ngành, các diễn đàn xuất khẩu trực tuyến với Alibaba, Amazon và chương trình giao dịch kết nối với 25 đoàn doanh nghiệp quốc tế.

NAM_5371.jpg

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quảng bá thương hiệu Việt và kết nối doanh nghiệp trong - ngoài nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát tiến độ, bảo đảm an ninh, trật tự, truyền thông hiệu quả và hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước ngày tổng duyệt 24-10.

Hội chợ Mùa Thu 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” sẽ diễn ra từ ngày 25-10 đến 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

MAI AN

