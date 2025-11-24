Đồng Tháp nỗ lực mở rộng vùng trồng thanh long xuất khẩu

Đồng Tháp là địa phương có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất vùng ĐBSCL với gần 140.000ha trồng các loại trái cây như: quýt, sầu riêng, mít, xoài, dừa, khóm... Trong đó, thanh long chiếm diện tích khoảng 9.400ha. Ngành chức năng tỉnh này đang nỗ lực hình thành và mở rộng vùng chuyên canh thanh long đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Thu hoạch thanh long phục vụ xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp

Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, đến nay, Đồng Tháp đã xây dựng được vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu gần 9.400ha, với sản lượng thu hoạch hàng năm trên 236.000 tấn, tập trung ở các xã: Chợ Gạo, An Thạnh Thủy, Mỹ Tịnh An, Đồng Sơn, Vĩnh Bình, Gò Công…

Trong đó, có trên 2.300ha diện tích thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cùng 33 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và 92 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia…

Ngoài ra, trái thanh long của một số hợp tác xã ở các địa phương của tỉnh cũng đã được cấp Chứng nhận OCOP 4 sao.

Tỉnh Đồng Tháp đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, có 3.600ha diện tích thanh long đạt tiêu chí VietGAP, GlobalGAP. Hiện ngành chức năng tỉnh cơ cấu lại các vùng trồng những loại cây ăn trái chủ lực theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp vừa đề xuất Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ tỉnh xây dựng bản đồ thổ nhưỡng cho vùng cây ăn trái chủ lực phục vụ xuất khẩu, trong đó có vùng chuyên canh trồng cây thanh long, góp phần phát triển bền vững ngành hàng này trong thời gian tới.

Đồng thời, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, khuyến khích đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch để nâng cao giá trị trái thanh long.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 140.000ha cây ăn quả, sản lượng 2,5 triệu tấn, chiếm gần 35% diện tích cây ăn trái vùng ĐBSCL. Đồng Tháp có 1.467 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Australia, New Zealand, EU, Nhật Bản, Malaysia, Singapore…

