Sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 của cả nước ước tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2025, IIP ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,3%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,5%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 23,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,3%; sản xuất trang phục tăng 13,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 11,2%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 10,4%...

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 10 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước: Ô tô tăng 42,2%; tivi tăng 19,6%; thép cán tăng 17,7%; xi măng và thức ăn cho thủy sản cùng tăng 14,6%; quần áo mặc thường tăng 14,3%.

Riêng tại TPHCM, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố ước tăng 7,5% so với cùng kỳ.

4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố có tăng trưởng khá tốt, đa số các ngành vượt mức chung của toàn ngành công nghiệp. Trong đó, IIP 10 tháng đầu năm của ngành cơ khí ước tăng 18,3% so với cùng kỳ 2024 (là một trong những ngành tăng trưởng cao nhất và đóng góp lớn vào tăng trưởng); ngành hóa dược - cao su - nhựa ước tăng 13,4% ; ngành chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống ước tăng 8,3% ; ngành điện tử - công nghệ thông tin ước tăng 6,5%.

THANH DUNG