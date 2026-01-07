Nông dân Đồng Tháp khấm khá nhờ “biến” mít dạt thành đặc sản

Việc thu mua cơm mít dạt không chỉ giúp giải quyết đầu ra cho nông sản lúc cao điểm mà còn mang về nguồn thu ổn định, giúp nông dân tối ưu hóa lợi nhuận trên cùng một diện tích canh tác.

Những trái mít không đạt chuẩn (mít dạt) được bán rẻ như cho hoặc bỏ lại vườn luôn là nỗi trăn trở của người trồng mít ở Đồng Tháp. Trước thực trạng đó, nông dân đã phối hợp với hợp tác xã triển khai mô hình lột cơm mít bán cho các cơ sở chế biến mít sấy khô, làm mứt… vừa tăng thêm thu nhập, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.

Đồng Tháp hiện có hơn 20.000 ha mít. Ngành nông nghiệp tỉnh này đã và đang chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn trái, để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường có giá trị cao, lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, sau mỗi vụ thu hoạch, bên cạnh những trái mít loại 1, loại 2 được đưa đi xuất khẩu hoặc tiêu thụ ở các chợ trong và ngoài tỉnh thì những quả mít có hình thức không đẹp, bị sâu nhẹ hoặc không đạt kích cỡ xuất khẩu thường bị thương lái ép giá rẻ mạt, thậm chí bỏ mặc tại vườn, làm thức ăn cho cá…

Nhận thấy quả mít tuy không đạt chuẩn xuất khẩu nhưng cơm mít đạt chất lượng, ông Ngô Văn Bé Em, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lợi A, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư kho lạnh, đứng ra thu mua mít dạt cho nhà vườn với giá bằng giá thị trường. Sau đó thuê nhân công lột cơm mít bán cho các cơ sở chế biến.

Hàng chục người dân xã Mỹ Lợi có thu nhập ổn định nhờ lột cơm mít

Theo ông Ngô Văn Bé Em, Hợp tác xã Mỹ Lợi A đã đầu tư 2 kho lạnh với sức chứa khoảng 55 tấn nhằm giảm áp lực tiêu thụ tức thời. Mít không chín cùng một lúc nên thuận lợi cho việc tiêu thụ. Các thành viên của hợp tác xã luôn sẵn sàng giao cơm mít tận nơi cho nhiều điểm chế biến trong và ngoài tỉnh. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2026, đơn hàng dày đặc, công nhân lột mít phải tăng ca mới kịp giao.

Ông Trần Văn Đem, xã Mỹ Lợi chia sẻ, trước đây mít dạt chỉ bán được vài ngàn đồng, có khi không ai mua. Từ khi có điểm thu mua để lấy cơm mít, vườn mít của tôi hầu như không bỏ phí trái nào, cũng không phải đem ra đường bán rẻ. Nhờ lột cơm mít, hàng chục người dân địa phương, nhất là phụ nữ và người lớn tuổi tranh thủ túc nhàn rỗi kiếm thêm thu nhập.

Chị Nguyễn Cẩm Hường, xã Mỹ Lợi cho biết, mỗi ngày lột mít chị có thể kiếm được từ khoảng 300.000 đồng trở lên. Vùng này chuyên canh xuất khẩu mít nên mít dạt cũng nhiều, vì vậy ngoài việc làm vườn, chị em tranh thủ lột cơm mít tăng thu nhập.

Việc thu mua cơm mít dạt không chỉ giúp giải quyết đầu ra cho nông sản lúc cao điểm mà còn mang về nguồn thu ổn định, giúp nông dân tối ưu hóa lợi nhuận trên cùng một diện tích canh tác. Mô hình của HTX Mỹ Lợi A là minh chứng rõ nét cho việc chủ động thích ứng với thị trường, giúp ngành nông sản Đồng Tháp giảm phụ thuộc vào xuất khẩu quả tươi.

NGỌC PHÚC