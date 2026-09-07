Sáng đầu tuần, giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng sáng đầu tuần tiếp tục giảm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Tập đoàn Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện mức giá này cao hơn giá vàng miếng SJC trên thị trường 300.000 đồng/lượng.

Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng giảm giá vàng nhẫn 600.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 7-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.415 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 6-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,9-7,7 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, diễn biến giá vàng thế giới chủ yếu chịu tác động từ sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Hiện giá vàng trên thị trường châu Á sáng nay dù giảm nhưng cũng đã khôi phục lại mốc 4.400 USD/ounce sau khi lọt khỏi mốc này vào cuối tuần trước. Thêm một nguyên nhân là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ mạnh hơn nhiều so với dự báo, làm gia tăng khả năng FED nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trong tuần này, kỳ vọng về lãi suất của FED được dự báo tiếp tục là yếu tố chi phối diễn biến giá vàng. Đáng chú ý, các số liệu lạm phát của Mỹ có thể tác động mạnh đến mức độ đặt cược của nhà đầu tư vào khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15 và 16-9.

Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8 vào ngày thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Sáu (giờ địa phương). Đây là những dữ liệu kinh tế quan trọng cuối cùng mà thị trường tiếp nhận trước cuộc họp chính sách tiền tệ của FED vào tuần tới.

NHUNG NGUYỄN