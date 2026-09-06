Giá vàng trong tuần: Thu hẹp khoảng cách trong nước và thế giới

Thị trường vàng trong nước và thế giới trong tuần ghi nhận sự điều chỉnh và mức chênh lệch giá đã thu hẹp khoảng 700.000-900.000 đồng/lượng so với tuần trước. Trước những biến động từ thị trường tài chính quốc tế, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần giữ tâm lý bình tĩnh để có phương án phân bổ dòng tiền nhàn rỗi vào vàng hợp lý.

So với đỉnh 192 triệu đồng/lượng, người mua vàng ở vùng đỉnh hiện tạm lỗ khoảng 47-48 triệu đồng/lượng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Giá vàng trong nước tuần qua giảm mạnh hơn giá vàng thế giới. Chốt phiên cuối tuần (5-9), vàng miếng SJC được Công ty SJC, Phú Quý niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 giao dịch phổ biến ở mức 144,1-144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1-147,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này giảm khoảng 900.000 đồng-1,1 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ở mức 4.429,1 USD/ounce, giảm hơn 25 USD/ounce so với tuần trước, tương đương khoảng 800.000 đồng/lượng. Mức giá này sau khi quy đổi, tương đương khoảng 140,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 6,7-7,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp khoảng 700.000-900.000 đồng/lượng so với tuần trước.

So với mức đỉnh 192 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1-2026, giá vàng trong nước hiện giảm khoảng 44 triệu đồng/lượng. Người mua vàng ở vùng đỉnh hiện tạm lỗ khoảng 47-48 triệu đồng/lượng do chênh lệch giữa giá mua và giá bán đang ở mức 3 - 4 triệu đồng/lượng.

Nhận định về thị trường vàng, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed là yếu tố chính chi phối giá vàng trong tuần qua. Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức 4,2%, Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh giữ lãi suất hiện nay ở mức cao 3,5%-3,75% nhằm ổn định giá cả, đi ngược mong muốn nới lỏng tiền tệ của Tổng thống Donald Trump. Động thái này thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, qua đó gây áp lực lên giá vàng do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời tăng.

Hiện nay, các ngân hàng trung ương lớn như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tích trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD và phòng ngừa rủi ro từ nợ công Mỹ. Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, dù thị trường vàng đang rung lắc trong ngắn hạn, vàng vẫn giữ vai trò chiến lược trong rổ dự trữ quốc gia nhờ tính ổn định.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị người mua vàng ở vùng giá cao không nên vội bán tháo nếu chưa cần tiền gấp. Dòng tiền hiện nay luân chuyển nhanh hơn trước, nên giá vàng có thể phục hồi trong vòng 1 năm thay vì mất tới 10 năm như trước đây.

Với người muốn mua vàng tích lũy khi giá giảm, đây có thể là thời điểm cân nhắc nếu có khẩu vị rủi ro cao, nhưng cần chuẩn bị cho khả năng giá tiếp tục giảm hoặc đi ngang tại vùng đáy trong thời gian dài. Dù vậy, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng tiền nhàn rỗi, tuyệt đối không vay tiền mua vàng, bởi khi thị trường bất lợi sẽ vừa chịu thiệt hại tài sản vừa phải trả nợ.

“Giá vàng hiện ở “vùng thung lũng”, dù chưa thể xác định đã chạm đáy hay chưa, nhưng sau vùng này có thể xuất hiện cơ hội đi lên. Dù vậy, ngay cả nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao cũng chỉ nên phân bổ khoảng 10%-20% tổng số tiền nhàn rỗi vào vàng, thay vì tập trung phần lớn tài sản vào kênh đầu tư này”, TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị.

NHUNG NGUYỄN