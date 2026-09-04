EU siết lao động cưỡng bức, doanh nghiệp Việt cần rà soát chuỗi cung ứng

Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang EU trên 56 tỷ USD. Ảnh minh họa

Theo Bộ Công thương, quy định này có thể tác động đến doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu do yêu cầu kiểm soát được mở rộng tới các công đoạn trong chuỗi cung ứng, kể cả ngoài EU.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, theo Quy định (EU) 2024/3015, EU cấm đưa vào hoặc cung cấp trên thị trường những sản phẩm được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức. Phạm vi áp dụng không giới hạn theo xuất xứ, loại hàng hóa hay ngành sản xuất. Lao động cưỡng bức có thể phát sinh ở bất kỳ công đoạn nào từ khai thác, thu hoạch, sản xuất, chế tạo đến gia công trong chuỗi cung ứng.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU khuyến cáo, với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang EU, vấn đề không chỉ nằm ở nhà máy trực tiếp sản xuất hàng hóa. Nếu lao động cưỡng bức được sử dụng ở một công đoạn trong chuỗi cung ứng, kể cả tại nhà cung cấp nguyên liệu hoặc công đoạn gia công bên ngoài EU, sản phẩm vẫn có thể thuộc phạm vi điều chỉnh. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, rà soát nhà cung cấp và lưu giữ hồ sơ chứng minh tuân thủ các tiêu chuẩn lao động.

PHÚC HẬU