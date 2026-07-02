Sáng 2-7: Vàng tăng 2 triệu đồng/lượng

Vàng tăng 2 triệu đồng/lượng, sáng 2-7

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Tập đoàn Doji tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 145-145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC và Tập đoàn Doji tăng 2 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 145,3-145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3-148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 2-7 (giờ Việt Nam) lên 4.045 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 1-7. Mức giá này sau quy đổi tương đương 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19-19,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce nhờ thị trường đón nhận một số tín hiệu tích cực. Cụ thể, động lực hỗ trợ giá vàng đến từ báo cáo việc làm khu vực tư nhân Mỹ của ADP cho thấy, nền kinh tế chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo 118.000 việc làm theo khảo sát của Reuters; qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể giảm bớt mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

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NHUNG NGUYỄN