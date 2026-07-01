Kinh tế

Thị trường

Sáng 1-7: Vàng miếng SJC rời mốc 147 triệu đồng/lượng

SGGPO

Sau khi giảm khoảng 12 triệu đồng/lượng trong tháng 6-2026, giá vàng trong nước sáng nay 1-7 nối tiếp đà giảm.

Giá vàng miếng SJC rời mốc 147 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC rời mốc 147 triệu đồng/lượng

Khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 1-7 (giờ Việt Nam) còn 3.979,5 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 30-6. Mức giá này sau quy đổi tương đương 126,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,1-19,6 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 6-2026, giá vàng trong nước giảm khoảng 12 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC có lúc xuống mức thấp nhất với 138,3-138,8 triệu đồng/lượng (ngày 10-6) - mức thấp nhất trong 8 tháng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trước báo cáo việc làm của Mỹ và áp lực lãi suất phủ bóng thị trường. Bộ Lao động Mỹ sắp công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 – dữ liệu được đánh giá có ảnh hưởng lớn đến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và xu hướng giá vàng thời gian tới.

Áp lực từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã phủ bóng lên thị trường kim loại quý trong quý 2-2026, khiến giá vàng giảm 11,2% – ghi nhận quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024 và cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ quý 2-2013. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại lạm phát gia tăng khi xung đột tại Vùng Vịnh đẩy giá năng lượng đi lên, qua đó làm dấy lên khả năng FED tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Kitco Bộ Lao động Mỹ Vàng miếng SJC Mua vàng Thị trường vàng lạm phát gia tăng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn