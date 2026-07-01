Sáng 1-7: Vàng miếng SJC rời mốc 147 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm khoảng 12 triệu đồng/lượng trong tháng 6-2026, giá vàng trong nước sáng nay 1-7 nối tiếp đà giảm.

Giá vàng miếng SJC rời mốc 147 triệu đồng/lượng

Khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 1-7 (giờ Việt Nam) còn 3.979,5 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 30-6. Mức giá này sau quy đổi tương đương 126,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,1-19,6 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 6-2026, giá vàng trong nước giảm khoảng 12 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC có lúc xuống mức thấp nhất với 138,3-138,8 triệu đồng/lượng (ngày 10-6) - mức thấp nhất trong 8 tháng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trước báo cáo việc làm của Mỹ và áp lực lãi suất phủ bóng thị trường. Bộ Lao động Mỹ sắp công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 – dữ liệu được đánh giá có ảnh hưởng lớn đến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và xu hướng giá vàng thời gian tới.

Áp lực từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã phủ bóng lên thị trường kim loại quý trong quý 2-2026, khiến giá vàng giảm 11,2% – ghi nhận quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024 và cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ quý 2-2013. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại lạm phát gia tăng khi xung đột tại Vùng Vịnh đẩy giá năng lượng đi lên, qua đó làm dấy lên khả năng FED tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

NHUNG NGUYỄN