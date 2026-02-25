Sáng 26-2: Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Sáng mai 26-2, tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức sáng 26-2

Các báo cáo được trình bày tại hội nghị gồm: báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; báo cáo của một số cơ quan là thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ VH-TT-DL); báo cáo của ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Hội nghị dự kiến bắt đầu từ 8 giờ ngày 26-2; tổ chức họp theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu chính tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội và 34 điểm cầu cấp tỉnh, 3.321 điểm cầu cấp xã.

Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị

Để chuẩn bị cho hội nghị, chiều 25-2, tại Nhà Quốc hội, ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 25-2, công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ; các nhiệm vụ được phân công rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bảo đảm các điều kiện để tổ chức hội nghị trang trọng, an toàn, hiệu quả theo đúng yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

ANH PHƯƠNG