Ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại địa chỉ: https://baucuquochoi.vn.

Giao diện chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), sáng 3-2-2026, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại địa chỉ: https://baucuquochoi.vn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của TTXVN là sản phẩm báo chí chuyên biệt, cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế.

Thông tin được chuyển tải bằng 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; đa dạng loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, tư liệu, đồ họa…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Truy cập vào trang thông tin, các cơ quan báo chí, công chúng trong và ngoài nước có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ lịch sử 15 khóa của Quốc hội; công tác chuẩn bị và tiến trình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với lượng thông tin vô cùng lớn, được sắp xếp logic, kết hợp giữa thông tin tư liệu và thông tin thời sự, thông tin chuyên đề, thuận tiện tiếp cận và tra cứu.

ANH PHƯƠNG