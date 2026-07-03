Sáng 3-7, giá vàng tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Sáng 3-7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt tăng thêm 3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 2-7, đưa giá bán vàng miếng lên 151,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cùng chiều với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 3 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 3-7 (giờ Việt Nam) lên 4.177,5 USD/ounce, tăng gần 55 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 2-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,7-18,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 19-19,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt xa mốc 4.100 USD/ounce sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ yếu hơn nhiều so với dự báo, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm sau báo cáo, tạo thêm động lực cho đà tăng của giá vàng.

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NHUNG NGUYỄN