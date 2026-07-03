Kinh tế

Thị trường

Sáng 3-7, giá vàng tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

SGGPO

Sáng 3-7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt tăng thêm 3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 2-7, đưa giá bán vàng miếng lên 151,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cùng chiều với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 3 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 3-7 (giờ Việt Nam) lên 4.177,5 USD/ounce, tăng gần 55 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 2-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,7-18,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 19-19,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt xa mốc 4.100 USD/ounce sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ yếu hơn nhiều so với dự báo, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm sau báo cáo, tạo thêm động lực cho đà tăng của giá vàng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC FedWatch Tool Kitco Phi nông nghiệp Giá vàng CME Vàng miếng SJC Bộ Lao động Mỹ Nhẫn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn