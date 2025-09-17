Xã hội

Sau cơn mưa, ngổn ngang cây ngã, đổ ở Công viên Bình Phú

Sáng 17-9, PV Báo SGGP đã ghi nhận hiện trạng cây xanh ngã, đổ ở công viên Bình Phú, phường Phú Lâm, TPHCM.

Theo ghi nhận, cây xanh bị bật gốc nằm ngổn ngang trên các bãi cỏ trong khuôn viên. Các đơn vị quản lý đã cắt ngắn cành, nhánh và xếp gọn lại. Tại đây, có khoảng 10 cây bị bật gốc, các cây có đường kính 120-150cm. Nhiều cây có gốc rất lớn, khi bị bật lên khỏi mặt đất tạo thành hố rộng khoảng 1,5-2m.

gen-n-z7020493346120_8c283b53051e74af00080dabf2aab41d.jpg
Một cây xanh bị bật gốc gần bãi giữ xe trong công viên Bình Phú, TPHCM (ảnh chụp sáng 17-9). Ảnh: MINH HẢI

Người dân sống ở khu vực này cho rằng cây xanh ngã đổ là do cơn mưa dông chiều 11-9 vừa qua.

gen-n-z7020509761129_5b78f6a230728fb99a1ed111e0ea3507.jpg
Cây xanh ngã, đổ trong khuôn viên Công viên Bình Phú, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Chúng tôi liên hệ với Ban quản lý Công viên quận 6 (cũ) để trao đổi thêm thông tin thì được chỉ dẫn liên hệ với Trung tâm cung ứng Văn hóa dịch vụ phường Phú Lâm, TPHCM. Tuy nhiên, đại diện ban giám đốc đơn vị này cho biết, giám đốc bận công tác nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo.

Clip cây xanh ngã đổ tại công viên Bình Phú
MINH HẢI

