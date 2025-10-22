Shopee tăng cường trải nghiệm mua sắm trên Meta

Nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Shopee đã công bố hợp tác cùng Meta giới thiệu bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập, đồng thời thúc đẩy trải nghiệm từ khám phá sản phẩm đến mua hàng qua Shopee trở nên liền mạch hơn.

Theo đó, nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản tiếp thị liên kết có thể truy cập Facebook Affiliate Partnerships - dashboard liên kết tài khoản Facebook với các tài khoản tiếp thị liên kết. Từ đây, họ có thể lựa chọn sản phẩm và gắn thẻ tiếp thị liên kết trực tiếp trong bài đăng và Reels. Người mua chỉ cần nhấp vào các thẻ này và hoàn tất giao dịch trực tiếp trên trang của đối tác tiếp thị liên kết.

Song song với đó, bộ công cụ trên cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng triển khai giải pháp tiếp thị liên kết và nâng cao trải nghiệm Facebook Live (Phát trực tiếp trên Facebook) thông qua Collaborative Ads (Quảng cáo cộng tác).

Các nhà sáng tạo nội dung cũng đồng thời được hưởng nhiều quyền lợi từ chương trình Shopee Affiliate, bao gồm mức hoa hồng cạnh tranh, voucher độc quyền dành cho người mua hàng thông qua Facebook và cơ hội hợp tác tài trợ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Shopee cũng tổ chức các khóa đào tạo và sự kiện chuyên sâu về kiến thức, công cụ xây dựng nội dung chân thực, cuốn hút, từ đó hỗ trợ các đối tác tiếp thị liên kết mở rộng tầm ảnh hưởng và gia tăng thu nhập.

Bà Peggy Zhu, Giám đốc Thương hiệu và Tăng trưởng, Shopee cho biết: “Hợp tác lần này giữa Shopee và Meta sẽ tận dụng danh mục sản phẩm phong phú cùng nền tảng đáng tin cậy của chúng tôi để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà bán hàng kết nối các cộng đồng người dùng trên Facebook một cách dễ dàng hơn”.

KIM THANH