Cà Mau: Dông lốc làm 57 căn nhà hư hỏng

Trong 3 ngày qua, tỉnh Cà Mau xảy ra dông lốc làm hư hỏng 57 căn nhà (sập hoàn toàn 8 căn, tốc mái 49 căn) ở 11 xã, 1 người bị thương, sập 1 cổng chào, thiệt hại ước tính trên 880 triệu đồng.

Ngày 29-7, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo UBND các xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát và thống kê thiệt hại, làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ theo quy định.

Dông lốc làm sập nhà dân tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Theo Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, trong 3 ngày qua, dông lốc xảy ra trên diện rộng làm hư hỏng 57 căn nhà (sập hoàn toàn 8 căn, tốc mái 49 căn) ở 11 xã, gồm: Đá Bạc, Sông Đốc, Đất Mới, Năm Căn, Lương Thế Trân, Đầm Dơi, Khánh An, Phú Tân, Tân Lộc, Cái Đôi Vàm và Nguyễn Phích. Ngoài ra, dông lốc cũng làm 1 người bị thương, sập 1 cổng chào, thiệt hại ước tính trên 880 triệu đồng.

Đại diện chính quyền địa phương xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) trao tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dông lốc

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các xã bị ảnh hưởng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xuống hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, gia cố, sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các hộ bị thiệt hại nặng, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc

Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tuyên truyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

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