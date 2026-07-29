Đường nhựa bất ngờ sụt lún, người dân lo ảnh hưởng công trình nhà ở

Video: Hiện trường sụt lún bất thường đoạn kè và đường An - Sơn

Sáng 29-7, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị về hiện tượng sụt lún bất thường đoạn kè và đường An - Sơn qua thôn Thạch Bàn, xã Lệ Thủy.

Đơn vị đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan kiểm tra, có hướng xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng lún xảy ra mạnh theo phương thẳng đứng trong thời gian ngắn. Xung quanh tâm lún xuất hiện khối bùn trào ngược lên mặt đất, các vết nứt hình vòng cung bao quanh khu vực sụt lún.

Nguyên nhân ban đầu nghi do vỡ túi bùn dưới chân công trình, dẫn đến lún nền, mặt đường và đoạn kè tại vị trí xảy ra sự cố.

Sáng cùng ngày, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, cho biết, địa phương đã phối hợp cơ quan chức năng lập rào chắn, bố trí biển chỉ dẫn và tín hiệu cảnh báo tại hai đầu đoạn đường, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Hiện tượng sụt lún bất thường đoạn kè và đường An - Sơn qua thôn Thạch Bàn, xã Lệ Thủy có thể do vỡ túi bùn dưới chân công trình



Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 27-7, đoạn kè và đường An - Sơn qua thôn Thạch Bàn bất ngờ xảy ra hiện tượng lún sụt theo phương thẳng đứng.

Qua kiểm tra bước đầu, đoạn đường sụt lún dài trên 60m, rộng 3,5m, sâu từ 0,5-1m. Một nửa mặt đường bị sụt xuống phía bờ kênh, để lộ các lớp đất, đá bên dưới. Nhiều vết nứt tiếp tục xuất hiện khiến người dân sinh sống gần khu vực lo lắng, nhất là nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng công trình nhà ở.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG