Siêu du thuyền với hơn 4.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 22-8, siêu du thuyền Spectrum of the Seas với hơn 4.000 du khách đa quốc tịch đã cập cảng Tân Cảng - Cái Mép thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Spectrum of the Seas là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất thuộc dòng Quantum của Tập đoàn Royal Caribbean International (RCI) với chiều dài 347m, cao gần 63m. Du thuyền được đóng tại Đức, được hạ thủy vào tháng 4-2019 với 16 tầng và hơn 2.000 phòng để có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách, được xem là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á. Ngay sau khi tàu cập cảng, khoảng 2/3 số khách rời du thuyền tham gia tour đồng quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu với lộ trình tham quan Thánh thất Cao Đài, chùa Hộ Pháp, chợ Hòa Long, nghề nấu rượu TP Bà Rịa, nghề làm bánh tráng An Ngãi, nhà cổ Nguyễn Hoàng - huyện Long Điền; tham gia tour Vũng Tàu với lộ trình tham quan Bãi Trước, núi Tao Phùng, Niết Bàn Tịnh Xá, Bạch Dinh, Đình thần Thắng Tam. Một số đoàn khách khác tham gia tour trải nghiệm miền Tây sông nước tại Cái Bè - Tiền Giang và khám phá một số điểm du lịch của TPHCM.

Chiều cùng ngày, du thuyền Spectrum of the Seas rời tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi Singapore để kết thúc hải trình 12 ngày khám phá châu Á đi qua Nhật Bản, Hồng Công (Trung Quốc), Việt Nam và Singapore.