Siêu thị, trung tâm thương mại: Nhộn nhịp khách mua sắm

Hai ngày đầu năm mới 2026, số lượng người dân, du khách đổ về mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị tăng mạnh gấp 1,5-2 lần so với ngày bình thường, tùy địa điểm.

Sức mua tăng

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại và siêu thị ở TPHCM trở nên sôi động hơn hẳn. Trong khi giá hàng hóa tại nhiều chợ lẻ vẫn neo ở mức cao, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ chọn vào siêu thị để vừa tránh nắng nóng, vừa tận dụng các chương trình khuyến mãi lớn, giá bán ổn định. Theo thống kê sơ bộ chiều 2-1 từ các hệ thống bán lẻ, lượng khách đến vui chơi, mua sắm tăng gấp 1,5-2 lần so với ngày thường, kéo sức mua tăng từ 20%- 40% tùy địa điểm. Tại khu vực phường Bến Thành, Sài Gòn, Tây Thạnh, Hạnh Thông…, các siêu thị và trung tâm thương mại đều ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt trong suốt buổi chiều và tối.

Nhóm hàng giảm giá sâu từ 45%-90% thu hút nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là thực phẩm tươi sống trong ngày, quần áo thời trang và các dòng mỹ phẩm phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, nhiều siêu thị tiếp tục châm thêm hàng lên quầy kệ, tập trung vào nhóm thực phẩm, đồ uống, hàng hóa thiết yếu… Một số nhà hàng, quán ăn trong khu thương mại đã phải tăng thêm nhân sự do khách liên tục xếp hàng chờ phục vụ.

Các hệ thống siêu thị khác như Co.opmart, GO!… cũng ghi nhận sức mua dịp nghỉ Tết Dương lịch tăng đáng kể so với ngày thường. Tại AEON Mall Tân Phú Celadon, khu ẩm thực luôn kín chỗ, có thời điểm khách phải xếp hàng dài chờ phục vụ. “Tôi đi cùng nhóm bạn, phải chờ hơn 30 phút mới được xếp bàn ăn”, chị Hà Phương Quý (ngụ tỉnh Đồng Nai) chia sẻ. Không khí mua sắm nhộn nhịp cho thấy sức mua đang dần tăng tốc trước mùa Tết, trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên không gian mát mẻ, dịch vụ tốt và nhiều chương trình ưu đãi.

Nguồn hàng dồi dào

Đại diện hệ thống MM Mega Market Việt Nam thông tin, đã chuẩn bị nguồn hàng nhằm bảo đảm cung ứng ổn định trong mùa cao điểm mua sắm Tết 2026 (Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ). So với Tết 2025, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng từ 10%-30% tùy nhóm, ngành; trong đó nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn tăng mạnh do kỳ nghỉ tết kéo dài. Ngành bia, rượu tăng nhẹ, còn nhóm đồ dùng gia đình tăng đáng kể, nhất là tại các kho khu vực miền Trung. Giai đoạn cao điểm, MM Mega Market dự trữ khoảng 30.000 tấn hàng khô và phi thực phẩm, cùng 2.800 tấn thực phẩm tươi sống để chủ động nguồn cung.

Người dân mua sắm tại MM Mega Market trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Quãng đường di chuyển thuận lợi và sự đa dạng loại hình vui chơi, mua sắm khiến TPHCM trở thành lựa chọn ưu tiên cho kỳ nghỉ đầu năm. Anh Trần Quốc Duy, giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ ngụ phường Thủ Đức (TPHCM), nhận xét: “Lượng khách đông ở các khu vui chơi và trung tâm thương mại cho thấy đời sống tiêu dùng đang phục hồi, mọi người sẵn sàng chi tiêu cho kỳ nghỉ”.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM thông tin, nguồn hàng hóa Tết 2026 khá dồi dào. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn đã bố trí khoảng 30.000 tỷ đồng cho hai tháng cao điểm, trong đó gần 13.000 tỷ đồng dành riêng cho nhóm hàng bình ổn giá. Hiện TPHCM có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ, 3.653 cửa hàng tiện lợi và hơn 12.000 điểm bán hàng bình ổn, hình thành mạng lưới phân phối rộng khắp, đưa hàng Tết 2026 đến từng khu dân cư.

Không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới dương lịch mở ra kỳ vọng tích cực cho mùa du lịch và mua sắm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới.

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, sức mua tại các chợ và siêu thị khu vực phía Đông TPHCM, như: Lotte Mart, Co.opmart, chợ Cô Giang, chợ Xóm Lưới… tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch đến phường Vũng Tàu và Tam Thắng tăng, kéo theo nhu cầu mua sắm thực phẩm và đặc sản địa phương khởi sắc. Tại các chợ hải sản, nếu ngày thường khá thưa vắng thì dịp Tết Dương lịch lại đông khách trở lại. Nguồn hàng phong phú, giá bán chỉ “nhích” nhẹ khoảng 3%-5% so với ngày thường. Giá cá chim biển dao động 160.000-180.000 đồng/kg; ghẹ nhỏ 150.000-200.000 đồng/kg; ghẹ lớn 250.000-350.000 đồng/kg; bạch tuộc 80.000-130.000 đồng/kg…

THI HỒNG