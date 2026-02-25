Ngư dân Nghệ An trúng đậm 15 tấn cá biển, thu về 200 triệu đồng

Trưa 25-2, hai tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu (sinh năm 1978, trú khối Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cập bến cá Nghi Thủy, phường Cửa Lò, mang theo hàng tấn hải sản, có giá trị kinh tế cao.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ngư dân Trần Văn Lưu cho biết, hai tàu cá này do ông làm chủ, trong đó mỗi tàu có công suất khoảng 1.000CV, trên mỗi tàu có 7-8 lao động.

Sau khi tàu ra khơi đánh bắt trên vùng biển tỉnh Nghệ An, cách bờ khoảng 30-35 hải lý, đã bất ngờ trúng đậm cá các loại với tổng sản lượng khoảng 15 tấn. Ngay sau khi đưa vào bến cá Nghi Thủy, toàn bộ hải sản được bán nhanh cho thương lái, mang lại tổng nguồn thu khoảng 200 triệu đồng.

Theo ngư dân Trần Văn Lưu, ngoài trúng 15 tấn cá biển nói trên, trước đó, vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 tết, hai tàu cá này cũng ra khơi cách bờ khoảng 30-35 hải lý, đánh bắt trúng khoảng 7 tấn cá cơm, bán được giá 110 triệu đồng.

Tiếp đó, vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tết, hai tàu tiếp tục đánh bắt trúng khoảng 6 tấn cá cơm, bán được giá 90 triệu đồng.

Hàng tấn ruốc biển được ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt đưa vào bờ tiêu thụ

Cũng trong ngày 25-2, nhiều tàu cá của bà con ngư dân ở địa bàn các xã Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Kỳ Khang (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục trúng đậm hàng chục tấn ruốc biển (còn gọi là tép biển, moi biển, con ruốc), mang lại nguồn thu nhập hàng triệu đồng.

Lãnh đạo phường Cửa Lò, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy... chúc mừng và trao tặng cờ động viên đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu

