Sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng

Từ ngày 1-7-2026, chế độ thai sản khi sinh con thứ hai được thực hiện theo Luật Dân số năm 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai, lao động nam có vợ sinh con thứ hai, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH, sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi thuộc các trường hợp được quy định.

Tư vấn, giải quyết chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Cụ thể, lao động nữ sinh con thứ hai mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống thì được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Đối với lao động nam đang tham gia BHXH bắt buộc, khi vợ sinh con thứ hai mà tại thời điểm sinh người vợ có một con đẻ còn sống thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con, tính từ con thứ ba trở đi.

Về mức hưởng, trợ cấp thai sản được tính bằng số tháng nghỉ thai sản nhân với trợ cấp thai sản một tháng. Trong đó, trợ cấp thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, lao động nữ sinh con thứ hai còn được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh con.

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BHXH TPHCM cũng hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ thai sản khi sinh con thứ hai. Trường hợp người lao động đang tham gia BHXH: Đơn vị lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH gồm các chứng từ theo quy định tại Điều 61 Luật BHXH 2024 và Danh sách đề nghị mẫu 01B-HSB có ghi rõ vào cột ghi chú “Sinh con thứ hai” tương ứng với con được sinh ra. Đối với người lao động bảo lưu, đã thôi việc trước thời điểm sinh con thì người lao động nộp hồ sơ tại BHXH cơ sở gồm các chứng từ theo quy định tại Điều 61 Luật BHXH 2024 và Văn bản đề nghị Mẫu 14-HSB tại mục II.Nội dung đề nghị giải quyết ghi rõ “Đề nghị hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 168/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ”.

Cùng với chế độ thai sản, BHXH TPHCM hướng dẫn việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc không trọn ngày. Việc xem xét, xác định thời gian giải quyết hưởng chế độ ốm đau căn cứ vào thời gian nghỉ việc (danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập phù hợp với thời giờ làm việc bình thường mà người lao động phải làm việc cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động và nội quy lao động hoặc quy định của pháp luật) và các giấy tờ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp (giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH). Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc thực tế dài hơn thời gian được xác nhận trên các giấy tờ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp thì giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo thời gian được xác nhận.

Một nội dung được BHXH TPHCM lưu ý là việc lập hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản của người lao động. Khi lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ, đơn vị phải cung cấp đầy đủ, chính xác 3 thông tin gồm: số tài khoản, tên ngân hàng và mã ngân hàng của người lao động.

BHXH TPHCM yêu cầu số tài khoản phải là tài khoản của chính người lao động, không sử dụng số tài khoản của người khác. Đối với các ngân hàng có thay đổi số tài khoản, đầu số tài khoản hoặc chuyển đổi tài khoản, người lao động cần liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để có thông tin chính xác cung cấp cho đơn vị.

BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin để người lao động biết, lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ BHXH đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình thụ hưởng chính sách.

HƯNG VƯỢNG