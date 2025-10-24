Sinh viên Huế trắng đêm chống ngập vì mưa lớn

Mưa lớn khiến nước dâng cao và rút chậm khiến nhiều dãy trọ, nhà dân ngập trong nước.

Đêm 23, rạng sáng 24-10, nhiều sinh viên thuê trọ tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, TP Huế) phải thức xuyên đêm di chuyển đồ đạc để tránh ngập. Mưa lớn khiến nước dâng cao và rút chậm khiến nhiều dãy trọ, nhà dân ngập trong nước.

>>> Video: Nhiều sinh viên ở Huế chống chọi mưa lớn trong đêm

Tại các khu nhà trọ, sinh viên hối hả kê giường, bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng điện tử lên cao. Nhiều nơi, giường được kê thêm ghế để tránh nước tràn. Cả đêm, những sinh viên thu dọn đồ dùng, chuẩn bị ứng phó với mưa lũ có thể kéo dài.

Cùng thời điểm, tại các tuyến đường Hà Huy Tập, Dương Văn An, Duy Tân... xảy ra ngập úng cục bộ, có nơi nước ngập ngang đầu gối. Phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều đoạn đường gần như không thể di chuyển.

Nhiều sinh viên ở Huế chống chọi mưa lớn trong đêm

* Sáng 24-10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23-10, tại kiệt 106 Minh Mạng, TP Huế, xe taxi điện chở khách bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Phường Thủy Xuân, TP Huế giăng dây nhiều tuyến đường ngập lụt để cảnh báo người tham gia giao thông

Lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân huy động lực lượng, phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm và hỗ trợ trục vớt phương tiện. Tuy nhiên, đến 2 giờ 30 phút sáng 24-10, xe vẫn chưa được tìm thấy.

NAM SƠN - VĂN THẮNG