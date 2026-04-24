Sở GD-ĐT TPHCM trao tặng 3 phòng học số cho các trường ven biển tỉnh Cà Mau

Chiều 24-4, đoàn công tác Sở GD-ĐT TPHCM do ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến trao tặng phòng học số cho các trường học tại Cà Mau.

Theo đó, đoàn công tác Sở GD-ĐT TPHCM trao tặng 3 phòng học số cho các trường: THPT Gành Hào (xã Gành Hào), THCS Thới Phong (xã Tạ An Khương) và THCS Tân Thuận (xã Tân Thuận). Mỗi phòng học số có trị giá 300 triệu đồng do Sở GD-ĐT TPHCM vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ.

Phát biểu tại buổi trao tặng phòng học số, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, cho biết, TPHCM có những giải pháp hiệu quả trong việc quản lý trên nền tảng số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Sở GD-ĐT TPHCM mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục số với các trường khó khăn ở Cà Mau, đồng thời muốn tạo điều kiện thuận lợi để các trường của 2 địa phương được giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

“Việc trao tặng phòng học số không chỉ thể hiện giá trị về vật chất mà quan trọng là thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục, doanh nghiệp TPHCM đối với các trường học còn nhiều khó khăn ở Cà Mau, góp phần gắn kết tình cảm của 2 địa phương vì mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục,” ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Dịp này, Sở GD-ĐT TPHCM còn tặng 3 trường kể trên 3 bộ thiết bị giải pháp lớp học số, mỗi bộ trị giá 60 triệu đồng. Doanh nghiệp do Sở GD-ĐT TPHCM vận động tặng mỗi trường 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

TẤN THÁI