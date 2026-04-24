Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM trao tặng 3 phòng học số cho các trường ven biển tỉnh Cà Mau

SGGPO

Chiều 24-4, đoàn công tác Sở GD-ĐT TPHCM do ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến trao tặng phòng học số cho các trường học tại Cà Mau.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi trao tặng phòng học số.

Theo đó, đoàn công tác Sở GD-ĐT TPHCM trao tặng 3 phòng học số cho các trường: THPT Gành Hào (xã Gành Hào), THCS Thới Phong (xã Tạ An Khương) và THCS Tân Thuận (xã Tân Thuận). Mỗi phòng học số có trị giá 300 triệu đồng do Sở GD-ĐT TPHCM vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao bảng tượng trưng tặng 3 phòng học số.

Phát biểu tại buổi trao tặng phòng học số, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, cho biết, TPHCM có những giải pháp hiệu quả trong việc quản lý trên nền tảng số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Sở GD-ĐT TPHCM mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục số với các trường khó khăn ở Cà Mau, đồng thời muốn tạo điều kiện thuận lợi để các trường của 2 địa phương được giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đoàn công tác tham quan phòng học số do Sở GD-ĐT TPHCM trao tặng.

“Việc trao tặng phòng học số không chỉ thể hiện giá trị về vật chất mà quan trọng là thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục, doanh nghiệp TPHCM đối với các trường học còn nhiều khó khăn ở Cà Mau, góp phần gắn kết tình cảm của 2 địa phương vì mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục,” ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Dịp này, Sở GD-ĐT TPHCM còn tặng 3 trường kể trên 3 bộ thiết bị giải pháp lớp học số, mỗi bộ trị giá 60 triệu đồng. Doanh nghiệp do Sở GD-ĐT TPHCM vận động tặng mỗi trường 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

TẤN THÁI

Từ khóa

Sở GD-ĐT TPHCM trao tặng 3 phòng học số cho các trường ven biển tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Hiếu

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn