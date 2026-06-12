Bộ GD-ĐT: Đề thi bám sát chương trình, đúng cấu trúc đã được công bố

Toàn cảnh họp báo

Thông tin tại họp báo, Bộ GD-ĐT cho biết, về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được giữ ổn định như năm 2025.

74 thí sinh bị đình chỉ thi

Về công tác đề thi, Bộ GD-ĐT đã công bố cấu trúc, định dạng và đề tham khảo theo chương trình giáo dục phổ thông GDPT 2018 từ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và áp dụng cho nhiều năm sau, giúp cho nhà trường và học sinh chủ động trong việc dạy và học, trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và chuẩn bị tốt hệ thống hóa kiến thức cho kỳ thi cuối cấp.

Hội đồng ra đề thi đã xây dựng các bộ đề thi của 18 môn học, bảo đảm mỗi thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn học sinh được học ở lớp 12. Theo đó, các thí sinh sẽ được chọn 2 môn học sở trường của mình để dự thi bảo đảm thể hiện đúng năng lực của mình (có Hội đồng thi chỉ có 16 thí sinh đăng ký dự thi cũng được tổ chức thi theo đúng nguyện vọng).

Về công tác phòng chống gian lận bằng công nghệ cao, Bộ GD-ĐT đã đánh giá tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong công tác coi thi. Ngành giáo dục và công an đã phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, giám thị và những người tham gia tổ chức thi cách thức phát hiện, xử lý thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận; quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm được quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi qua việc ký cam kết, dán poster cảnh báo đề thi là bí mật nhà nước độ tối mật, các thiết bị không được mang vào phòng thi để thí sinh không tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài dưới mọi hình thức.

Đông đảo phóng viên theo dõi họp báo

Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay ở tất cả điểm thi hoặc thí điểm tại các điểm thi có nguy cơ cao. Việc triển khai có hiệu quả tốt đối với việc bảo đảm an toàn cho kỳ thi, các thí sinh đã được kiểm tra tại các điểm thi này đều không vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị công nghệ cao; quá trình triển khai không ảnh hưởng đến thời gian làm bài và không gây áp lực cho thí sinh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của thí sinh, phụ huynh và dư luận.

Các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi đã được phát hiện, xử lý theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin lộ, lọt đề thi trên mạng Internet như một số năm trước đây.

Theo báo cáo, tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là 1.223.776 tăng 61.642 so với năm 2025. 100% thí sinh đều đã có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Số thí sinh dự thi là 1.213. 695 thí sinh, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số địa điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi (năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi). Không có giám thị vi phạm quy chế thi.

Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Sẽ đối sánh dữ liệu điểm thi

Đánh giá sơ bộ, Bộ GD-ĐT cho rằng, tới thời điểm này, công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của kỳ thi với tinh thần thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Qua phản ánh của báo chí, dư luận hầu hết phụ huynh và thí sinh phấn khởi với kết quả làm bài.

Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Bộ GD-ĐT cho rằng, theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hóa phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT; đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Về công việc thời gian tới, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026; thực hiện phân tích kết quả thi của các thí sinh để có cơ sở đánh giá về chất lượng của đề thi, kỳ thi, công tác dạy học trên phạm vi toàn quốc; thực hiện phân tích điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi để phục vụ công tác đánh giá kết quả thi của các môn trong kỳ thi. Đây là một trong những yêu cầu mới đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Song song đó, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho việc chuẩn bị, công bố kết quả thi vào hồi 8 giờ ngày 1-7.

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