Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh học

Đề thi môn Sinh học (mã đề 0440) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Đáp án gợi ý đề thi môn Sinh học (mã đề 0440) của giáo viên Trần Thu Ngân, Trường THPT Vĩnh Viễn
Phần I:
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| B
| C
| B
| C
| A
| C
| B
| A
| C
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| C
| D
| C
| B
| A
| D
| B
| D
| B
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng – sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:
| a)
| Sai
| b)
| Sai
| c)
| Đúng
| d)
| Sai
Câu 2:
| a)
| Sai
| b)
| Sai
| c)
| Sai
| d)
| Đúng
Câu 3:
| a)
| Đúng
| b)
| Sai
| c)
| Đúng
| d)
| Đúng
Câu 4:
| a)
| Sai
| b)
| Đúng
| c)
| Đúng
| d)
| Đúng
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. 0.67
Câu 2. 0,13
Câu 3. 1480
Câu 4. 2602
Câu 5. 0.35
Câu 6. 3124