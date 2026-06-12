Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh học

Báo SGGP Online cập nhật gợi ý đáp án môn Hóa Học (mã đề 0440) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đề thi môn Sinh học (mã đề 0440) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đáp án gợi ý đề thi môn Sinh học (mã đề 0440) của giáo viên Trần Thu Ngân, Trường THPT Vĩnh Viễn

Phần I:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

C

B

C

A

C

B

A

C

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

D

C

B

A

D

B

D

B



Phần II: Câu trắc nghiệm đúng – sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:

a)

Sai

b)

Sai

c)

Đúng

d)

Sai



Câu 2:

a)

Sai

b)

Sai

c)

Sai

d)

Đúng



Câu 3:

a)

Đúng

b)

Sai

c)

Đúng

d)

Đúng



Câu 4:

a)

Sai

b)

Đúng

c)

Đúng

d)

Đúng



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. 0.67

Câu 2. 0,13

Câu 3. 1480

Câu 4. 2602

Câu 5. 0.35

Câu 6. 3124

THANH HÙNG