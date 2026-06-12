Thí sinh phấn khởi hoàn thành các môn thi tự chọn

Sáng 12-6, thí sinh trên cả nước đã hoàn tất buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi tự chọn.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lý Phong (phường An Đông, TPHCM) sau khi kết thúc giờ làm bài môn tự chọn. Ảnh: THU TÂM.

Đề Lịch sử: Gắn với thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tùy theo đăng ký, thí sinh làm một hoặc hai môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ. Mỗi môn thi có thời gian làm bài 50 phút.

Trong đó, hơn 347.000 thí sinh cả nước thi môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh).

Thí sinh Hà Nội hoàn tất buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi tự chọn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hoàn thành môn thi tự chọn, nhiều thí sinh nhận xét đề môn tiếng Anh hay hơn và khó hơn đề năm ngoái. Đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT có 40 câu hỏi, trong 50 phút, được trộn thành 48 mã đề.

Trong khi đó, với các môn tự chọn, nhiều cho biết, đề thi khá khó. Tự chọn môn tiếng Anh và Lịch sử, thí sinh Trần Quốc Tuấn, học sinh trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội nhận xét, đề thi Lịch sử và tiếng Anh năm nay độ khó trung bình, bám sát chương trình, em dự kiến môn tiếng Anh có thể đạt 9 điểm, còn môn Lịch sử 7-8 điểm.

Thí sinh vui vẻ hoàn thành buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi tự chọn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Dự thi môn Tiếng Anh và Vật lý, thí sinh Phan Việt Hùng, học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, Hà Nội nhận xét, đề thi có độ khó ở mức trung bình, em làm được bài.

Trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có 570.800 em lựa chọn môn Lịch sử. Sau hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, Lịch sử tiếp tục là môn thi tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất cả nước. Đây là năm thứ hai liên tiếp môn Lịch sử giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm các môn lựa chọn, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn học này đối với học sinh.

Đề thi Lịch sử gồm 24 câu trắc nghiệm gồm nhiều phương án lựa chọn và 4 câu trắc nghiệm đúng - sai, đề thi vừa tạo điều kiện để học sinh đạt mục tiêu xét tốt nghiệp, vừa có khả năng phân loại tốt phục vụ công tác tuyển sinh đại học.

Phụ huynh và học sinh Hà Nội phấn khởi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi môn Lịch sử bám sát định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm tính khoa học, hiện đại và có độ phân hóa phù hợp. Nội dung kiến thức trải đều các chủ đề trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu nhận biết, thông hiểu với vận dụng và vận dụng cao. Đặc biệt, nhiều câu hỏi được xây dựng theo hướng gắn kiến thức lịch sử với thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp học sinh phát huy tư duy logic, khả năng phân tích, đánh giá và liên hệ, rút ra bài học thực tế thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện một cách máy móc.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Thu - giáo viên Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Trường THCS-THPT Phenikaa (Hà Nội) nhận định, đề thi môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật phủ khá toàn diện các chủ đề trọng tâm như quyền và nghĩa vụ công dân, bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội, việc làm, quản lý thu chi trong gia đình, hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp, thuế và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và luật pháp quốc tế.

Đề cũng xuất hiện các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào quản lý tài chính cá nhân và gia đình, đặc biệt là nội dung về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và tính toán phương án phân bổ tài chính hợp lý.

Phụ huynh Hà Nội ngóng con trong buổi thi cuối. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bên cạnh đó, phần câu hỏi đúng - sai được xây dựng theo hướng tích hợp nhiều đơn vị kiến thức trong cùng một tình huống như bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, WTO, luật quốc tế, thuế và bảo vệ môi trường. Đây là phần có khả năng phân hóa tốt nhất của đề thi vì đòi hỏi học sinh phải đọc kỹ dữ kiện, hiểu bản chất vấn đề và tránh suy luận cảm tính… Điều này cho thấy đề thi không chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức mà còn đánh giá năng lực áp dụng vào những tình huống gần gũi với cuộc sống.

Lịch sử và Tiếng Anh vừa sức, môn Địa lý và Vật lý "khó nhằn"

Trưa 12-6, tại điểm thi Trường THCS Lý Phong (phường An Đông, TPHCM), thí sinh kết thúc giờ làm bài môn tự chọn trong tâm trạng vui, buồn lẫn lộn.

Huy Hoàng, học sinh lớp 12CA2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), cho biết, em dự thi hai môn tự chọn là Vật lý và Tiếng Anh. Trong đó, môn Vật lý năm nay không khó ở phần tính toán nhưng gây khó cho thí sinh ở các câu hỏi lý thuyết.

"Dù kiến thức được hỏi trong đề thi thuộc học kỳ 1 lớp 12 nhưng không kiểm tra kiến thức đơn thuần mà cần hiểu sâu để suy luận. Do đó, nhiều bạn sẽ lúng túng hoặc chọn đáp án sai. Ngược lại, các câu hỏi tính toán không khó, chỉ áp dụng công thức cơ bản", Huy Hoàng chia sẻ.

Riêng môn Tiếng Anh, thí sinh này cho biết có hai bài đọc hiểu. Trong đó, một bài đọc về chủ đề "chi phí cơ hội" thuộc lĩnh vực kinh tế, cả từ vựng và ngữ pháp đều khó. Bài đọc còn lại có chủ đề về giáo dục, nói về cách thức ghi chép từ vựng, thông tin của người học nên từ vựng gần gũi hơn.

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: THU TÂM

Tương tự, Bảo Châu, học sinh lớp 12/2, Trường Trung học thực hành (Đại học Sư phạm TPHCM), nhận định, môn Vật lý năm nay dễ lấy điểm ở phần trả lời ngắn. Tuy là các câu hỏi yêu cầu khả năng tính toán nhưng không khó. Ngược lại, phần câu hỏi trắc nghiệm và và chọn đáp án đúng - sai kiểm tra lý thuyết nhưng ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Ở nhóm các môn khoa học xã hội, Thảo Tiên, học sinh lớp 12A3, Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho hay, môn Lịch sử năm nay tương đối dễ, kiểm tra lý thuyết đơn thuần. Nội dung các câu hỏi trải rộng kiến thức ở lớp 11 và 12.

Ngược lại, môn Địa lý khó hơn do có một số câu hỏi yêu cầu khả năng tính toán và suy luận. Đặc biệt, đề thi môn Địa lý có 2 câu hỏi về kiến thức đời sống, ngoài chương trình sách giáo khoa khiến nhiều thí sinh phải loại trừ đáp án.

Đây cũng là nhận định của Khả Vy, học sinh lớp 12, Trường THCS-THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ. Thí sinh này cho biết, mã đề thi của em có hai câu hỏi về thượng nguồn sông Mê Kong và rừng chủ yếu ở Liên bang Nga là rừng gì. Những kiến thức nói trên các em không được học trong chương trình nên gây khó thí sinh.

Đề thi tự chọn vừa sức, có độ phân hóa phục vụ xét tuyển đại học

Sáng 12-6, thí sinh Đà Nẵng hoàn thành ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hai môn tự chọn. Nhiều thí sinh nhận định đề thi bám sát chương trình học, vừa sức, đồng thời có những câu hỏi mang tính phân loại để phục vụ xét tuyển đại học.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu), thí sinh Trương Thị Thanh Thảo cho biết, đề thi môn Lịch sử nằm trong khả năng của đa số học sinh, bám sát kiến thức đã học. Tuy nhiên, đây là môn đòi hỏi khả năng ghi nhớ tốt nên thí sinh dễ nhầm lẫn giữa các giai đoạn lịch sử, các mặt trận và tổ chức trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nếu không nắm chắc kiến thức.

Thí sinh tự tin với kết quả bài thi 2 môn tự chọn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với môn Địa lý, Thanh Thảo đánh giá đề có độ phân hóa cao hơn năm trước, tập trung vào các nội dung kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và giải pháp phát triển ngành. Các câu hỏi ngắn và phần đúng - sai đòi hỏi khả năng vận dụng, suy luận, tổng hợp kiến thức, trong khi các câu về khí hậu, gió và địa hình ở mức cơ bản.

Điểm thi THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) trước giờ vào phòng thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng điểm thi này, em Nguyễn Bảo Khánh Chi nhận xét, đề thi tiếng Anh có độ khó thấp hơn năm trước. Việc làm quen với đề minh họa và cấu trúc mới giúp thí sinh tự tin hơn. Tuy nhiên, áp lực thời gian vẫn là thách thức khi nhiều câu hỏi đọc hiểu yêu cầu sự đối chiếu.

Đối với môn Vật lý, Khánh Chi nêu, đề tập trung vào kiến thức trọng tâm lớp 12, đặc biệt là các nội dung về lực và phóng xạ. Đề chủ yếu kiểm tra lý thuyết, ít bài tập tính toán phức tạp nên khá nhẹ nhàng. Theo em Chi, nhiều thí sinh có thể đạt mức điểm 8-9, trong khi khả năng phân hóa để xét tuyển đại học sẽ tập trung ở nhóm điểm từ 9 trở lên.

Điểm thi trường THCS Lê Độ (phường An Hải) vào lúc sáng sớm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi ở môn thi thứ hai.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, có 1 thí sinh bị tai nạn trước kỳ thi được hỗ trợ đi lại tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt; 1 thí sinh bị đau phải đưa đi cấp cứu sau môn Ngữ văn và không thể dự các môn còn lại tại điểm thi Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Tam Kỳ; 1 thí sinh khác phải nhập viện sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng tại điểm thi Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Sơn Trà.

Sau khi hoàn thành bài thi hai môn tự chọn, thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố vào sáng 1-7.

Học sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 1-7 kéo dài đến 17 giờ ngày 14-7.

PHAN THẢO - THU TÂM - XUÂN QUỲNH