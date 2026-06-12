Đề thi môn Tiếng Anh và Hóa học phổ điểm tập trung nhiều từ 5-7 điểm

Ngay sau khi thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Báo SGGP Online đã ghi nhận ý kiến của các giáo viên đánh giá đề thi và đưa ra dự báo về phổ điểm. Trong đó, môn Tiếng Anh và môn Hóa học của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá dễ hơn năm 2026.

Đề thi môn Tiếng Anh điểm 9 sẽ không nhiều

Theo giáo viên Huỳnh Thanh Cát, Trường THPT Vĩnh Viễn, so với đề thi năm 2025, đề thi năm 2026 có cảm giác gọn hơn và bớt gây “choáng” hơn về mặt sắc thái ngôn ngữ. Cụ thể, đề năm 2025 nổi bật với những cụm từ nặng tính thời sự và tu từ, nhiều cách diễn đạt mang màu sắc chính luận. Trong khi đó, đề năm 2026 chuyển sang hướng học thuật - xã hội - giáo dục nhiều hơn với các cụm như “opportunity cost”, “environmental services”, “conceptual understanding” và “cognitive process”. Nói cách khác, đề năm nay nâng cao theo kiểu học thuật, lập luận và khái niệm. Mức gây sốc của từ vựng năm nay thấp hơn, nhưng độ phân hóa vẫn còn rõ.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn thuộc Hội đồng thi TPHCM - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phần dễ lấy điểm của đề nằm ở các câu kiểm tra nền tảng ngữ pháp, từ loại, cụm từ thông dụng và một số câu đọc hiểu trực tiếp. Học sinh trung bình khá nếu nắm chắc kiến thức cơ bản, đọc kỹ và phân bổ thời gian hợp lý vẫn có thể đạt mức điểm khá. Tuy nhiên, phần tạo khoảng cách nằm ở các bài đọc có tính lập luận, đặc biệt là bài về chi phí cơ hội của dịch vụ môi trường và bài về ghi chép bằng tay so với dùng máy tính. Những bài này đòi hỏi học sinh không chỉ tìm thông tin, mà còn phải hiểu quan điểm của tác giả, vai trò của ví dụ và mối quan hệ logic giữa các ý.

Dự đoán phổ điểm của đề năm nay có thể tập trung chủ yếu ở khoảng 5,5 đến 7 điểm. Học sinh có nền tảng tốt, tốc độ đọc ổn và quen với các dạng bài mới có thể đạt khoảng 7 đến 8 điểm. Muốn đạt từ 8,5 trở lên, học sinh cần có vốn từ rộng, khả năng đọc văn bản học thuật ở mức khá và kỹ năng suy luận theo ngữ cảnh. Điểm 9 trở lên sẽ không nhiều, vì đề vẫn có đủ lớp từ vựng và câu hỏi suy luận để phân biệt học sinh khá với học sinh giỏi thật sự.

Từ góc độ dạy học, đề thi năm nay tiếp tục gửi một tín hiệu rõ: học tiếng Anh ở bậc phổ thông cần chuyển từ học rời rạc sang đọc hiểu văn bản thật. Học sinh cần được rèn từ vựng theo cụm, theo chủ đề và theo ngữ cảnh, thay vì chỉ học danh sách từ đơn. Giáo viên cũng cần chú trọng hơn đến kỹ năng nhận diện mạch văn, tóm tắt ý chính, suy luận, hiểu quan điểm của tác giả và xử lý các cụm từ học thuật thường gặp trong văn bản thông tin.

Đề Hóa học sẽ nhiều điểm 9

Trong khi đó, nhận xét đề Hóa học, thầy Nguyễn Đình Độ, Trường THPT Thành Nhân (TPHCM) cho rằng, đề Hóa học năm nay bám sát cấu trúc đề minh họa mà bộ đã công bố từ năm trước. Trong phần I, cả 18 câu đều là câu hỏi lý thuyết, trải dài trên cả ba khối kiến thức, với nhiều câu không chỉ đơn thuần yêu cầu học thuộc lòng mà còn đòi hỏi học sinh biết liên hệ và đối chiếu kiến thức.

Phần II chỉ có một câu tính toán thuộc dạng chuẩn độ axit - bazơ quen thuộc; ba câu còn lại đều không quá xa lạ đối với học sinh.

Ở phần III, học sinh có học lực trung bình có thể giải được khoảng 3 câu, gồm 2 câu lý thuyết về nhận diện chất, xác định loại phản ứng và 1 câu tính toán chỉ cần thực hiện một phép trừ. Ba câu còn lại yêu cầu xử lý và tính toán trên một dãy số liệu; nếu chưa từng làm quen với dạng bài này, học sinh có thể gặp áp lực tâm lý, dù bản chất không quá khó.

Với đề thi này, thí sinh có học lực trung bình có thể dễ dàng đạt từ 5 đến 6 điểm. Thí sinh khá có thể đạt từ 7 đến 8 điểm, trong khi học sinh giỏi có khả năng đạt 9 điểm. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối, thí sinh cần có kinh nghiệm với các dạng bài tập chứa nhiều số liệu được cho dưới dạng tỷ lệ thay vì các giá trị cụ thể về khối lượng hoặc thể tích.

Dự đoán số lượng bài thi môn Hóa học đạt 9,5 điểm sẽ khá nhiều, nhưng số lượng điểm 10 có thể ít hơn so với năm trước.

Đề Địa lý sẽ ít điểm 10 hơn năm trước

Nhật xét về đề thi môn Địa lý, thầy Nguyễn Đình Tình (Trường THPT Vĩnh Viễn) cho biết, đề thi năm 2026 được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức thay vì chỉ ghi nhớ máy móc. So với đề thi năm 2025, đề năm nay có mức độ phân hóa rõ rệt hơn, đặc biệt ở nhóm câu hỏi dành cho học sinh khá và giỏi.

Để đạt điểm tuyệt đối, thí sinh cần nắm vững kiến thức xuyên suốt chương trình Địa lí lớp 10, 11 và 12, đồng thời có khả năng liên hệ và tổng hợp thông tin giữa các chuyên đề. Vì vậy, việc đạt điểm 10 sẽ không dễ dàng như năm trước.

Đối với nhóm học sinh có mục tiêu từ 7,0 đến 8,5 điểm, đề thi tương đối phù hợp. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn xuất hiện nhiều câu hỏi đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích số liệu và khai thác thông tin từ bảng biểu, biểu đồ. Phần đúng – sai được xây dựng hợp lý, giúp đánh giá khá tốt mức độ hiểu bản chất kiến thức của thí sinh.

Các câu hỏi trả lời ngắn chủ yếu gắn với những vấn đề thực tiễn về kinh tế, xã hội và môi trường. Mức độ tính toán không quá phức tạp, phù hợp với năng lực của đa số học sinh yêu thích môn Địa lí và có sự chuẩn bị tốt trong quá trình ôn tập.

Nhìn chung, đây là một đề thi có chất lượng tốt, bảo đảm tính thực tiễn, khả năng phân hóa và yêu cầu tư duy hợp lý để vừa tạo điều kiện cho học sinh đạt được mức điểm khá, vừa đủ độ khó để tuyển chọn những thí sinh thực sự xuất sắc.

Đề Vật lý có độ khó cao hơn và có thể gây tranh luận

Với đề thi môn Vật lý, giáo viên Đào Thị Kim Cương (Trường THPT Vĩnh Viễn) nhận định: đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với cấu trúc gồm ba phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn. So với cấu trúc đề thi giai đoạn trước năm 2025, đề thi năm nay tiếp tục giảm tỷ trọng các bài toán tính toán dài, đồng thời tăng cường các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn và hiểu bản chất các hiện tượng vật lý.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hội đồng thi Đà Nẵng - Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhìn chung, đề thi bao quát khá đầy đủ các nội dung trọng tâm của chương trình lớp 12 như điện học, từ trường, cảm ứng điện từ, nhiệt học, khí lí tưởng, vật lý hạt nhân và phóng xạ. So với đề thi năm 2025, đề năm 2026 được nhiều giáo viên và học sinh đánh giá là có độ khó cao hơn ở cả ba phần, đặc biệt là phần lý thuyết. Nhiều câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải hiểu sâu bản chất kiến thức thay vì chỉ ghi nhớ công thức hoặc áp dụng máy móc các dạng bài quen thuộc.

Bên cạnh những điểm tích cực về tính phân loại, đề thi cũng còn một số nội dung có thể gây tranh luận. Chẳng hạn, ở mã đề 0230, câu 3C của phần đúng/sai (câu hỏi thí nghiệm nhiệt dung riêng) được diễn đạt chưa thực sự chặt chẽ, khiến thí sinh có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào giả thiết ngầm về điều kiện thí nghiệm. Điều này có thể dẫn đến những cách lập luận và lựa chọn đáp án khác nhau giữa các thí sinh.

Tuy vậy, xét tổng thể, đề thi vẫn bám sát chương trình học, có tính phân hóa tương đối tốt và phù hợp với định hướng đánh giá năng lực hiện nay. Đối với những học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, hiểu rõ bản chất vật lý và có kỹ năng phân tích, đề thi vẫn tạo điều kiện để đạt được kết quả cao.

Đề Sinh học sẽ khó đạt điểm 10

Đánh giá đề thi môn Sinh học, giáo viên Lâm Thành Trung (Trường THPT Vĩnh Viễn) nhận định: Nhìn tổng quan đề cấu trúc đề thi tương tự như đề thi năm trước. Tuy nhiên, đề thi năm nay có tính phân loại cao hơn, phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, đặc biệt là những khối ngành sức khoẻ (các trường ĐH xét khối B00 - Toán - Hóa học - Sinh học). Với đề thi năm nay, những học sinh có tố chất tốt mới đạt trên 9 điểm, dự đoán điểm 10 sẽ ít, những học sinh thật sự xuất sắc và có cả may mắn mới đạt 10 điểm.

Đề Giáo dục kinh tế và pháp luật có độ khó cao hơn

Theo giáo viên Tạ Công Minh, Trường THPT Vĩnh Viễn, đề thi năm nay được đánh giá là nhỉnh hơn năm trước một chút về độ khó. Một số câu hỏi có lượng dữ liệu khá lớn, yêu cầu thí sinh phải đọc hiểu kỹ và biết cách chọn lọc thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, đề cũng xuất hiện một số câu hỏi tính toán, đòi hỏi học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải có kỹ năng xử lý số liệu tương đối tốt. Tuy nhiên, nội dung đề vẫn bám sát chương trình học và không mang tính đánh đố. Nếu các em có quá trình ôn tập nghiêm túc, hệ thống hóa kiến thức đầy đủ thì hoàn toàn có thể đạt được kết quả cao. Với cấu trúc như vậy, phổ điểm dự kiến sẽ khá tích cực và chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện những bài thi đạt điểm 10.

Phổ điểm môn Lịch sử tập trung chủ yếu trong khoảng từ 6,5 đến 8,0 điểm

Nhận xét về đề thi môn Lịch sử, giáo viên Y Văn Tuấn (Trường THPT Vĩnh Viễn) cho biết, đề thi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và định hướng đánh giá năng lực. Nội dung đề bao quát các chủ đề trọng tâm của lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, đồng thời tăng cường các câu hỏi gắn với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, ASEAN và vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc.

Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn chủ yếu thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu, học sinh có học lực trung bình khá có thể đạt từ 6,5 đến 7,5 điểm. Phần đúng – sai yêu cầu khả năng đọc hiểu tư liệu, phân tích và đánh giá thông tin lịch sử, là phần có tính phân hóa rõ nhất của đề thi.

Dự kiến phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng từ 6,5 đến 8,0 điểm. Học sinh đạt từ 8,5 điểm trở lên cần nắm vững kiến thức, hiểu bản chất các sự kiện lịch sử và có kỹ năng xử lí tư liệu tốt. Số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối không nhiều do một số nhận định ở phần đúng – sai đòi hỏi tư duy và khả năng vận dụng kiến thức lịch sử một cách chính xác.

Theo đánh giá chung của các giáo viên, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa sức với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp, đồng thời bảo đảm khả năng phân hóa để phục vụ tuyển sinh đại học, phù hợp với xu hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá hiện nay.

THANH HÙNG