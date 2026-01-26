“Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam” - khơi dậy nội lực văn hóa dân tộc

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản bộ sách Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam - một trong những công trình có giá trị nền tảng về nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bộ sách "Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam"

Bộ sách gồm 5 quyển, do các học giả Văn Tân, Hoài Thanh, Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Hồng Phong và Vũ Ngọc Phan biên soạn.

Bộ sách là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu các tác phẩm văn học thành văn và văn học truyền miệng từ khởi thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX, qua đó phác họa một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn học dân tộc trong nhiều thế kỷ. Không chỉ “ghi chép” lịch sử, công trình còn đặt nền móng cho cách nhìn, cách đọc và cách đánh giá lâu dài đối với văn học Việt Nam.

Điểm đặc sắc xuyên suốt cả 5 quyển sách chính là phương châm nêu cao tinh hoa văn học để thể hiện ý thức dân tộc. Sức mạnh của bộ Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam nằm ở sự thống nhất trong nội dung.

Việc tái bản Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về một nền văn chương đã bền bỉ chảy qua hàng ngàn năm lịch sử.

VĨNH XUÂN