Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu giải chấp gần 300 căn hộ xã hội trước khi bán

Ngày 5-9, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng điều chỉnh thông báo về quỹ nhà ở xã hội đủ điều kiện bán tại chung cư Nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân), do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng)

Theo đó, dự án trên được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xác nhận đủ điều kiện bán và cho thuê từ tháng 2-2025, với tổng cộng 1.461 căn hộ.

Tại thời điểm đó, có 1.153 căn được bán, 12 căn chưa bán và 296 căn chưa cho thuê.

Đến cuối tháng 8-2025, chủ đầu tư bán được 1.152 căn, cho thuê 4 căn. Còn lại 305 căn, gồm 13 căn chưa bán và 292 căn chưa cho thuê, chủ đầu tư đề nghị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xác nhận nhà ở xã hội có sẵn đủ điều kiện bán với số căn hộ này.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện chủ đầu tư đang thế chấp 281/296 căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án trên tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

Do đó, theo quy định pháp luật, nếu chủ đầu tư có nhu cầu huy động vốn về nhà ở hoặc có nhu cầu bán nhà ở thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án, hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng.

XUÂN QUỲNH