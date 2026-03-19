Sôi động mùa lễ hội ẩm thực TPHCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon; lễ hội bánh mì... lần lượt diễn ra tại TPHCM vào cuối tháng 3 và tháng 4 này, dự kiến thu hút đông đảo du khách tham quan, thưởng thức

Ngày 19-3, tại TPHCM, diễn ra họp báo Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026, do Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp một số đơn vị tổ chức.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26-4 tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM), dự kiến quy tụ khoảng 150 gian hàng của nhiều thương hiệu bánh mì, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM trao đổi thông tin tại buổi họp báo, ngày 19-3

Điểm nhấn năm nay là sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, mở rộng kết nối quốc tế cho ngành bánh mì.

Người dân, du khách tìm hiểu thông tin và mua bánh mì tại lễ hội các năm trước

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, bánh mì Việt có hành trình hơn 150 năm, từ du nhập đến bản địa hóa sáng tạo, trở thành món ăn đường phố nổi tiếng thế giới. Hiệp hội đang xúc tiến đưa lễ hội ra nước ngoài, trước mắt tại Singapore.

Du khách tham gia các hoạt động văn hóa tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group

Song song đó, từ ngày 26 đến 29-3, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 diễn ra tại Khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), quy tụ khoảng 50 đơn vị khách sạn, nhà hàng 4-5 sao cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Tại khách sạn Grand Saigon, chương trình “Ẩm thực địa phương trong lòng khách sạn 5 sao - Signature Local Flavours Collection 2026” giới thiệu nhiều món quen như bún quậy, bún cá cay, hủ tiếu bắp chìa, phở hai tô… nhưng vẫn giữ nguyên hương vị gốc.

Nhiều món đặc sản địa phương được giới thiệu tại khách sạn Grand Saigon

THI HỒNG