Sôi động thị trường xe máy điện

Những ngày qua, thị trường xe máy điện tại TPHCM dần sôi động khi chủ trương thực hiện chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện đang được các cơ quan chức năng đưa ra lộ trình triển khai.

Giá nào cũng có

Ghi nhận thực tế tại một số cửa hàng kinh doanh xe máy điện cho thấy, lượng khách hỏi mua và chuyển đổi tăng đáng kể, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên. Tại cửa hàng xe máy điện ở phường An Nhơn, anh Nguyễn Hồng Việt, nhân viên phụ trách bán hàng cho biết, lượng khách đến xem xe có xu hướng tăng lên sau thông tin TPHCM sẽ sớm chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện. “Nhiều phụ huynh chủ động tìm hiểu và đặt mua xe máy điện cho con em đang học cấp THPT", anh Việt nói.

Người dân tham quan, lái thử và chọn mua xe điện tại sự kiện khuyến mãi vừa tổ chức ở Công viên Bờ sông Bạch Đằng (TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ một cửa hàng xe điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa cũng cho biết, sức mua xe điện tăng vọt trong tháng 7 và tháng 8 khi học sinh chuẩn bị quay lại trường và do có thông tin về lộ trình hạn chế xe xăng. Các dòng xe điện pin rời đang được nhiều khách hàng ưu tiên chọn lựa.

Về giá cả, dòng phổ thông có mức dao động từ 10-20 triệu đồng/chiếc; các mẫu cao cấp có giá 40-60 triệu đồng/chiếc.

Lo chỗ sạc pin

Mặc dù hầu hết các hãng xe máy điện đều đưa ra chế độ bảo hành pin từ 18 tháng trở lên, nhưng chính sách bảo hành pin khác nhau. Hãng Dat Bike có 2 phương thức bảo hành pin: bảo hành pin xe máy điện trong vòng 2 năm; bán một gói bảo hành pin 10 năm cho khách hàng (trong thời gian này, pin có sự cố gì thì hãng sẽ sửa chữa miễn phí). Pin của xe máy điện Dat Bike có giá bằng phân nửa giá chiếc xe, tức tầm 20 triệu đồng. Với thương hiệu YADEA, khi bình bị lỗi sẽ được hãng sửa chữa miễn phí. Còn với thương hiệu Osaka, hãng sẽ bảo hành pin 2 năm (nếu trong quá trình vận hành, pin xe máy của khách hàng bị lỗi thì hãng sẽ sửa chữa miễn phí; khi pin bị hỏng nặng thì hãng sẽ đổi pin mới, và khách hàng sẽ bù một phần chi phí). Với VinFast, hãng bảo hành xe 6 năm và 8 năm cho pin LFP

Trong khi đó, vấn đề sạc pin xe máy điện ở đâu đang là vấn đề “đau đầu” đối với khách hàng trước khi quyết định chi tiền để sở hữu xe máy điện. Trạm sạc công cộng đối với xe máy điện hiện có khá ít hãng đầu tư và số lượng cũng khiêm tốn hơn nhiều so với loại dành cho ô tô. Tại một số chung cư trên địa bàn TPHCM, khi xe máy điện hết pin, hầu hết người dân đưa xe đến các cơ sở sạc điện tư nhân trong khu dân cư, với mức giá từ 15.000-20.000 đồng/chiếc/lượt. Với các hộ gia đình ở nhà riêng lẻ, người dân tự sạc trong nhà. Nhằm đáp ứng nhu cầu sạc pin xe máy điện, nhiều quán cà phê cũng tăng thêm dịch vụ này với mức thu phí từ 20.000- 40.000 đồng/lượt...

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Giám đốc điều hành Selex Motors đánh giá, nhu cầu về trạm sạc cho xe máy điện chỉ cần thiết với những người di chuyển hàng trăm km mỗi ngày. Xe máy có đặc thù là kích thước nhỏ gọn, dung lượng pin nhỏ nên có thể sạc qua đêm tại nhà. Quản lý một công ty phát triển mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam cũng cho rằng, pin xe máy điện được thiết kế có thể sạc bằng nguồn điện dân dụng. Chủ xe dễ dàng sạc tại nhà, nhưng nếu chạy dịch vụ thì sạc công cộng lại cần thiết.

Dưới góc nhìn vĩ mô, ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hà nhận định các doanh nghiệp xe máy điện không chỉ đứng trước cơ hội lớn mà còn đối mặt thách thức không nhỏ. Để phổ cập xe máy điện cần sự sẵn sàng từ phía nhà sản xuất và người tiêu dùng, bên cạnh sự đầu tư đúng mức về hạ tầng trạm sạc.

TPHCM đang triển khai kế hoạch chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe máy điện, bắt đầu với shipper, tài xế công nghệ theo từng giai đoạn, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Thành phố cũng đang tính toán loạt chính sách hỗ trợ, như: ưu đãi thuế, cho vay tín dụng, thu hồi xe cũ đổi xe mới… Thạc sĩ Trần Anh Tùng, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cho rằng, thành phố cần có chính sách hỗ trợ tín dụng, trợ giá hoặc khuyến khích tài chính phù hợp để giảm gánh nặng cho người dân ở các đô thị lớn, nơi xe máy vẫn chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số phương tiện cá nhân. Với nhóm xe công nghệ, việc chuyển đổi phương tiện đòi hỏi sản phẩm xe máy điện có đủ sức bền và tải trọng để vận chuyển người, hàng hóa trong thời gian dài.

ĐỨC TRUNG