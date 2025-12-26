Sớm có giải pháp đột phá để phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ

Ngày 26-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong 10 năm qua, các đoàn học sinh dự thi quốc tế các môn văn hóa đã đoạt 434 giải thưởng quốc tế, trong đó có 132 Huy chương Vàng, 169 Huy chương Bạc, 133 Huy chương Đồng và Bằng khen. Nhiều học sinh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng liên tiếp trong 2 năm hoặc đạt điểm cao nhất, đặc biệt có học sinh đã giành Huy chương Vàng ngay trong năm lớp 10.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Riêng năm 2025, 7 đoàn với 37 lượt học sinh đã tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực ở nhiều môn học. 100% thí sinh đều đoạt giải. Đặc biệt, tại Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế - lần đầu tiên Việt Nam tham dự - cả 8 thành viên đội tuyển quốc gia đều đoạt giải, góp phần đưa Việt Nam xếp thứ 4 trong tổng số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Trong số 91 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế năm 2025, có 10 em tham gia và đoạt giải trong các các kỳ thi quốc tế liên quan đến thể thao, âm nhạc, nghệ thuật và các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các em học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc gặp với Thủ tướng, em Trương Thanh Xuân, học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh (Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế); em Nguyễn Thế Quân, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á)… đều bày tỏ sự trân trọng đối với cơ hội được học tập trong môi trường hòa bình, tích cực và nhận được sự quan tâm của Nhà nước, nhà trường và gia đình.

Em Nguyễn Thế Quân, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả, truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử và là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ của dân tộc ta.

Thủ tướng khẳng định, dân trí phải được nâng cao, nhân lực phải được đào tạo, nhân tài phải được bồi dưỡng. Trong bối cảnh phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trí tuệ nhân tạo, xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, Thủ tướng nêu rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng và trọng dụng nhân tài là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, có cơ chế, chính sách đột phá trong lĩnh vực quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng lưu ý, việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng phải trên cơ sở khoa học, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn; chú trọng phát hiện, tuyển chọn các thầy cô giáo, các huấn luyện viên có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm để đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi trong nước, quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1-2026.

Trong đó, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn. Đồng thời, có chính sách đặc thù thu hút nhân tài, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về làm việc tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

LÂM NGUYÊN